Реклама исчезнет из общественного транспорта Таллинна

Как рассказал вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван, причина в том, что доходы от рекламы были недостаточными, а во-вторых, общественный транспорт Таллинна должен выделяться в городской картине.

«Действительно, доходы TLT снижаются, но сегодняшний владелец компании придерживается мнения, что единая визуальная идентичность подвижного состава перевешивает в важности неполучение доходов от рекламы. Мы движемся в том же направлении, которое диктует общепринятая практика в Эстонии, когда общественный транспорт местных самоуправлений, или автобусы центров общественного транспорта и государственные пассажирские поезда и паромы имеют единую визуальную идентичность. Совет предприятия убежден, что этот шаг повысит привлекательность и популярность общественного транспорта», - комментировал ситуацию ранее член правления TLT Кайдо Падар.