Глава МИД Франции: Украина может использовать французские ракеты для ударов по России

Речь идет о ракетах SCALP, которые Франция передавала Украине. Это французский вариант британской ракеты Storm Shadow. Они практически идентичны.

Барро сказал, что Украина может использовать их «в логике самообороны». При этом он не стал говорить, участвовали ли уже эти ракеты в ударах по территории РФ.

Ранее о том, что Франция разрешила Украине наносить удары по России ракетами SCALP, писало французское издание Le Figaro, однако затем эта информация была удалена.

Помимо Франции такое разрешение Украине дали США на ракеты ATACMS и Великобритания на ракеты Storm Shadow.

19 ноября ВСУ атаковали ракетами ATACMS склад в Брянской области, а на следующий день ударили ракетами Storm Shadow по исторической усадьбе Барятинских в Марьино Курской области, где мог располагаться углубленный командный пункт ВС РФ.

В минувший четверг во время экстренного обращения Путин заявил, что Россия имеет право наносить удары по объектам тех стран, которые разрешили бить своим оружием по территории России.