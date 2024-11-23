Строительство трамвайной линии до Ванасадама, которая на протяжении двух лет создавала в Таллинне проблемы с движением как пешеходов, так и водителей, наконец завершилось. Трамваи начнут курсировать по новой линии уже 1 декабря.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Строительство завершилось: уже через неделю в Ванасадам начнет ходить трамвай
С 1 декабря по новым путям будет курсировать трамвайная линия № 2, первоначально по маршруту Копли-Ванасадам-Суур-Паала. Трамваи начнут ходить в аэропорт при первой возможности - как только строительство терминала Rail Baltic «Юлемисте» достигнет соответствующего этапа.
В ходе работ было построено около 2,5 километра двухпутного рельсового полотна с трамвайными остановками и тяговой подстанцией. Наряду с созданием новой трамвайной инфраструктуры проведены масштабные работы по обновлению и реконструкции подземных коммуникаций, а также значительно улучшена прилегающее городское пространство.
Торжественное открытие трамвайной линии в Ванасадам состоится 29 ноября в 12:00 на улице Лайкмаа между торговым центром «Виру» и отелем Tallink.