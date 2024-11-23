Президент Карис: мы должны противостоять манипуляциям России в сфере продовольственной безопасности

«Атаки России на производство продовольствия и цепочки поставок в Украине - это атаки на все международное сообщество. Мы должны совместно противостоять манипуляциям России в сфере продовольственной безопасности», - заявил глава Эстонии.

Президент Карис напомнил о трагическом наследии Голодомора, которое отзывается и в современных кризисах. «Прошло более 90 лет с тех пор, как мир пережил нечеловеческие лишения, вызванные голодомором-геноцидом. Ужасы сталинского режима находят отклик и сегодня, когда продовольствие снова используется как оружие против самых уязвимых слоев населения», - отметил он.

Глава Эстонии выразил признательность за стойкость украинцев и их стремление помогать другим, даже во время войны. «Несмотря на жестокость войны, храбрые украинцы находят способы помогать другим», - добавил президент Карис.

Он выделил значимую роль Украины в обеспечении глобальной продовольственной безопасности до начала российской агрессии.

«До войны, развязанной Россией, Украина производила достаточно продовольствия, чтобы обеспечить 400 миллионов человек, и за последнее десятилетие экспортировала примерно половину мировых запасов подсолнечного масла, - отметил он. - Украинская зерновая инициатива помогает стабилизировать цены на продукты питания и облегчает положение стран, где голод может усилить нестабильность и конфликты».

Эстония продолжает поддерживать Всемирную продовольственную программу, а также украинскую инициативу «Grain from Ukraine», финансирование которой осуществляется уже третий год подряд на сумму 50 000 евро. Недавно президент Эстонии посетил центр Всемирной продовольственной программы в Аммане, откуда украинское зерно было доставлено в Газу.

«Работа продовольственной программы имеет жизненно важное значение для многих стран, включая Ливан, Йемен, Афганистан и Сирию», - подчеркнул глава Эстонии.

Также президент Карис отметил поддержку Эстонией Украины в разминировании и восстановлении сельскохозяйственных земель.

«За последние два года Эстония помогла приобрести оборудование, которое ускоряет процесс разминирования и позволяет украинцам быстро возделывать земли, отвоёванные в боях. Это помогло украинцам сохранить пригодность земель для обработки на пороге третьей военной зимы», - добавил он.