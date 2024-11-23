Депутат Рийгикогу: наш визит в Китай, который все высмеивали, принес положительный результат

«Наш визит в Китай, который критиковали и даже высмеивали, сегодня принес положительный результат. На наших встречах с высокопоставленными китайскими политиками я неоднократно поднимал вопрос безвизового режима. Теперь можно посещать Китай без визы на срок до 30 дней», - написал Маастик в пятницу в социальных сетях.