Депутат Рийгикогу Март Маастик («Отечество»), принимавший участие в скандальной поездке членов Рийгикогу в Китай, заявил в социальных сетях, что решение Китая предоставить безвизовый доступ гражданам Эстонии напрямую связано с этим визитом и, прежде всего, с самим Маастиком.
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Депутат Рийгикогу: наш визит в Китай, который все высмеивали, принес положительный результат
«Наш визит в Китай, который критиковали и даже высмеивали, сегодня принес положительный результат. На наших встречах с высокопоставленными китайскими политиками я неоднократно поднимал вопрос безвизового режима. Теперь можно посещать Китай без визы на срок до 30 дней», - написал Маастик в пятницу в социальных сетях.