Сб, 23.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Депутат Рийгикогу: наш визит в Китай, который все высмеивали, принес положительный результат

Copy
Китайский флаг
Китайский флаг Фото: Getty Images

Депутат Рийгикогу Март Маастик («Отечество»), принимавший участие в скандальной поездке членов Рийгикогу в Китай, заявил в социальных сетях, что решение Китая предоставить безвизовый доступ гражданам Эстонии напрямую связано с этим визитом и, прежде всего, с самим Маастиком.

«Наш визит в Китай, который критиковали и даже высмеивали, сегодня принес положительный результат. На наших встречах с высокопоставленными китайскими политиками я неоднократно поднимал вопрос безвизового режима. Теперь можно посещать Китай без визы на срок до 30 дней», - написал Маастик в пятницу в социальных сетях.

Маастик принадлежит к эстонско-китайской парламентской группе Рийгикогу. В сентябре члены группы ездили в Китай за счет китайского государства, за что их сильно раскритиковали.

Комментарии
Copy
Наверх