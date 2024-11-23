Мегаприбыль легендарного таллиннского отеля превратилась в убыток

Из годового отчета компании следует, что в прошлом году ее оборот составил 2,01 миллиона евро, а операционный убыток - 5 180 евро. Однако финансовый год в компании завершился без убытков, поскольку ее процентный доход составил 155 900 евро. После вычета подоходного налога прибыль за год составила 50 197 евро. В 2022 году оборот компании составил 6,4 млн евро, а прибыль - 2,2 млн евро.