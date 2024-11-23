Разведка США рассекретила документ о политических убийствах россиян за рубежом. В них США увидели руку Кремля. О ком в нем говорится?

Речь идет о меморандуме 2016 года, в котором описываются политические убийства, совершенные, по мнению американской разведки, по заказу Кремля за рубежом. Леопольд подал в ведомство официальный запрос с просьбой рассекретить документ еще в 2021 году, и получил ответ на этой неделе.

Документ разведки, который издание выложило в открытый доступ, озаглавлен «Заказанные Кремлем убийства за рубежом, вероятно, продолжатся».

«Наш уровень доверия к этому суждению высок и основан на официальных заявлениях России и выводах иностранных правительств тех стран, где произошли убийства», — подчеркивается в документе.

В пояснении к документу отмечается, что некоторые его части не были рассекречены в целях защиты секретной информации иностранных правительств и секретной разведывательной деятельности, пишет Bloomberg.

На первой странице меморандума отмечается, что в нем рассматриваются только те убийства за рубежом, которые были совершены с тех пор, как Владимир Путин пришел к власти в 2000 году.

Агентство Bloomberg сообщило, что обратилось за комментарием в российское посольство в Вашингтоне, но ответа не получило.

О ком говорится в документе?

Первым в документе упоминается убийство чеченского полевого командира Зелимхана Яндарбиева, которое было совершено в 2004 году в Катаре и за которое впоследствии были осуждены два офицера российской военной разведки. Это «первый явный случай в эпоху Путина, когда Москва руководила убийством за рубежом», считает американская разведка.