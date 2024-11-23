Офис директора национальной разведки США частично рассекретил документ о политических убийствах оппонентов Владимира Путина, совершенных за пределами России, к которым, как полагает американская разведка, с высокой долей вероятности причастен Кремль.
Разведка США рассекретила документ о политических убийствах россиян за рубежом. В них США увидели руку Кремля. О ком в нем говорится?
Речь идет о меморандуме 2016 года, в котором описываются политические убийства, совершенные, по мнению американской разведки, по заказу Кремля за рубежом. Леопольд подал в ведомство официальный запрос с просьбой рассекретить документ еще в 2021 году, и получил ответ на этой неделе.
Документ разведки, который издание выложило в открытый доступ, озаглавлен «Заказанные Кремлем убийства за рубежом, вероятно, продолжатся».
«Наш уровень доверия к этому суждению высок и основан на официальных заявлениях России и выводах иностранных правительств тех стран, где произошли убийства», — подчеркивается в документе.
В пояснении к документу отмечается, что некоторые его части не были рассекречены в целях защиты секретной информации иностранных правительств и секретной разведывательной деятельности, пишет Bloomberg.
На первой странице меморандума отмечается, что в нем рассматриваются только те убийства за рубежом, которые были совершены с тех пор, как Владимир Путин пришел к власти в 2000 году.
Агентство Bloomberg сообщило, что обратилось за комментарием в российское посольство в Вашингтоне, но ответа не получило.
О ком говорится в документе?
Первым в документе упоминается убийство чеченского полевого командира Зелимхана Яндарбиева, которое было совершено в 2004 году в Катаре и за которое впоследствии были осуждены два офицера российской военной разведки. Это «первый явный случай в эпоху Путина, когда Москва руководила убийством за рубежом», считает американская разведка.
Сейчас Путин, «вероятно, дал главе Чечни Рамзану Кадырову свободу убивать чеченцем за рубежом», считает разведка США. Об убийствах, совершенных агентами Кадырова за границей, разведка пишет во множественном числе, но конкретных имен не называет.
Далее в документе упоминается и совершенное в 2006 году в Лондоне убийство экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко. Американская разведка считает, что его «почти наверняка» заказала Москва, но, по мнению Леопольда, в документе интересно другое.
Он отмечает, что разведка США пришла к выводу, что Кремль «вероятно, участвовал в преследовании и других высокопоставленных лиц с целью совершения убийств по политическим мотивам». При этом в меморандуме подчеркивается, что у разведки есть «лишь низкая или средняя степень уверенности в этом суждении, поскольку прямых и достверных доказательств причастности Кремля здесь меньше, чем в случае с Литвиненко».
Далее в документе идет речь о гибели российского бизнесмена Александра Перепиличного, который «по сообщениям, был убит биологическим токсином в Великобритании в 2012 году, незадолго до того, как он должен был дать показания о механизме налогового мошенничества Кремля».
Леопольд отмечает, что в 2017 году он был среди тех журналистов, кто сообщал, что Перепиличный был убит по заказу Кремля, но британские следователи тогда пришли к выводу, что он умер по естетственным причина.