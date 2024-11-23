Около месяца назад, 29 октября, в деревне Ваэла (волость Кийли) сгорел дотла жилой дом. Как выяснилось, причиной пожара стал самодельный внешний аккумулятор, который был подключен к солнечным панелям и электросети.
Пожары из-за возгорания аккумуляторов: как безопасно заряжать устройства?
«Это был нестандартный внешний аккумулятор. Он был изготовлен из старых аккумуляторов от электромобиля Nissan Leaf, - сообщил Спасательный департамент. - Система состояла из двух аккумуляторов, один из которых полностью сгорел при пожаре. Людей во время пожара дома не было, однако в огне погибла хозяйская кошка».
Представляют ли потенциальную опасность только самодельные аккумуляторы, или качественные аккумуляторы, обычные и внешние, тоже таят в себе риск?
Как безопасно заряжать устройства
Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла призывает обязательно следить за тем, чтобы на использующемся устройстве, будь то внешний аккумулятор или что-либо другое, была маркировка CE. «Она подтверждает, что товар соответствует требованиям к безопасности, здоровью и защите окружающей среды, действующим в Европейском союзе», - отметил он.
При возможности следует находиться недалеко от устройства, когда оно заряжается, и не оставлять его подключенным к сети на всю ночь. Приводим советы, как безопасно заряжать устройства:
- Используйте только предназначенное для данного прибора зарядное устройство. Дешевое китайское зарядное устройство может показаться привлекательной покупкой, но оно не всегда соответствует требованиям и со временем может начать, например, перегреваться.
- Храните аккумулятор и электронику в недоступном для домашних животных месте. Если животное погрызет устройства, они могут взорваться. Не далее как 1 августа спасательная команда Талсы (США) опубликовала пугающую запись с камеры видеонаблюдения, сделанную в одном из домов. На видео запечатлено, как собака грызет внешний аккумулятор, устройство неожиданно взрывается и от искр загорается текстильная собачья подстилка.
- Следите за тем, чтобы вокруг заряжаемого устройства было достаточно свободного пространства. Не оставляйте устройства на диване, под подушкой и т. д. Во время зарядки прибор перегревается, что может привести к пожару.
- Не заряжайте устройства на солнце. В процессе зарядки устройство нагревается, и если добавить к этому прямой солнечный свет, последствия могут быть весьма трагическими.
- Эксперт по безопасности советует обустроить дома «уголок для зарядки», где вы будете безопасно заряжать различные устройства. Например, им может стать комод в прихожей, на котором лежит только зарядное устройство или беспроводная зарядная станция.
Может ли аккумулятор взорваться?
Осмотревшись у себя дома, вы наверняка найдете как минимум два устройства, работающих от аккумулятора. Аккумуляторы не взрываются и не воспламеняются каждый день, однако факт остается фактом: это не исключено. В августе этого года от аккумулятора электровелосипеда загорелась конюшня Рейу, а в прошлом месяце датчик дыма и угарного газа Nublu зарегистрировал пожарную тревогу в одном из частных домов в Вырумаа.
Так, 9 октября хозяин услышал, что в гараже что-то взорвалось. Спасатели выяснили, что рядом с каменной стеной взорвался аккумулятор триммера - к счастью, ничего не загорелось. Помещения проветрили, первая помощь никому не потребовалась.
Эксперт по безопасности подчеркнул, что при взрыве аккумулятор может загореться и пожар наберет обороты за считаные секунды. Именно поэтому важно узнать об опасности пожара при первой возможности, то есть дома лучше иметь умный дымовой датчик.