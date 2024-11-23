Пожары из-за возгорания аккумуляторов: как безопасно заряжать устройства?

«Это был нестандартный внешний аккумулятор. Он был изготовлен из старых аккумуляторов от электромобиля Nissan Leaf, - сообщил Спасательный департамент. - Система состояла из двух аккумуляторов, один из которых полностью сгорел при пожаре. Людей во время пожара дома не было, однако в огне погибла хозяйская кошка».

Представляют ли потенциальную опасность только самодельные аккумуляторы, или качественные аккумуляторы, обычные и внешние, тоже таят в себе риск?

Как безопасно заряжать устройства

Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла призывает обязательно следить за тем, чтобы на использующемся устройстве, будь то внешний аккумулятор или что-либо другое, была маркировка CE. «Она подтверждает, что товар соответствует требованиям к безопасности, здоровью и защите окружающей среды, действующим в Европейском союзе», - отметил он.

При возможности следует находиться недалеко от устройства, когда оно заряжается, и не оставлять его подключенным к сети на всю ночь. Приводим советы, как безопасно заряжать устройства: