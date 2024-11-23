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Google планирует выпустить обновление, которое затронет всех пользователей Gmail

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Почта Gmail.
Почта Gmail. Фото: Gareth Fuller/PA

Компания Google собирается в ближайшее время представить обновление, которое затронет практически всех пользователей Gmail. Ожидается, что новая услуга позволит пользователям повысить безопасность своей учетной записи Gmail.

По данным Android Authority, новая функция называется «Защищенная электронная почта» (Shielded Email). Это означает, что все два миллиарда пользователей Gmail смогут создавать «одноразовый адрес электронной почты» каждый раз, когда им потребуется создать профиль пользователя на веб-сайте или в приложении.

Аналогичная функция уже существует для сервисов Apple и называется «Скрыть мою почту» (Hide My Email). Как и в случае с Apple, пользователи Google смогут создать уникальный адрес. При написании на него сообщений они будут доставляться на основной аккаунт пользователя.

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