Компания Google собирается в ближайшее время представить обновление, которое затронет практически всех пользователей Gmail. Ожидается, что новая услуга позволит пользователям повысить безопасность своей учетной записи Gmail.
Для подписчиков
Google планирует выпустить обновление, которое затронет всех пользователей Gmail
По данным Android Authority, новая функция называется «Защищенная электронная почта» (Shielded Email). Это означает, что все два миллиарда пользователей Gmail смогут создавать «одноразовый адрес электронной почты» каждый раз, когда им потребуется создать профиль пользователя на веб-сайте или в приложении.