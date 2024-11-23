ФОТО Чудом обошлось без серьезных травм: автомобиль съехал с дороги и перевернулся на крышу

В субботу около 12:30 на 1,9 километре дороги Патасте-Маарья, недалеко от деревни Маарья-Магдалеэна, женщина потеряла управление автомобилем Kia Sorento. Автомобиль съехал с дороги и перевернулся на крышу.

«У моей машины всесезонная резина, но дорога здесь совершенно неухоженная, поэтому машина скользила с одной стороны дороги на другую, пока не перевернулась на крышу, - сказала Марри Никопенсиус. - Рука немного болит, но сотрудники скорой помощи осмотрели меня, и, к счастью, у меня нет ни переломов, ни серьезных травм. В машине я находилась одна, была пристегнута ремнем безопасности. Иначе могло быть и хуже».