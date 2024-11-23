В субботу днем в Тартумаа, недалеко от деревни Маарья-Магдалеэна, с проселочной дороги вылетел автомобиль. Находившаяся за рулем женщина рассказала, потеряла управление автомобилем в первую очередь из-за того, что дорога была обледенелой.
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ФОТО ⟩ Чудом обошлось без серьезных травм: автомобиль съехал с дороги и перевернулся на крышу
В субботу около 12:30 на 1,9 километре дороги Патасте-Маарья, недалеко от деревни Маарья-Магдалеэна, женщина потеряла управление автомобилем Kia Sorento. Автомобиль съехал с дороги и перевернулся на крышу.