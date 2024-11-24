ДТП в Таллинне: по вине пьяного водителя три человека попали в больницу

В субботу, 23 ноября, в 18:32 в Таллинне на перекрестке улиц Сыле и Ситси произошло ДТП: 33-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на автомобиле Mazda 6 повернул налево и столкнулся с автомобилем Subaru Forester, которым управлял 63-летний мужчина.

Скорая помощь доставила в больницу водителя и 62-летнюю пассажирку Subaru, а также 37-летнего пассажира Mazda.

Всего за последние сутки полицией были отстранены от вождения 17 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.