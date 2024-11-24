Bloomberg: Европе угрожает новый газовый кризис

Европе угрожает новый газовый кризис на фоне снижающихся запасов газа в хранилищах и потенциального сокращения поставок из РФ, высказывает предположение агентство Bloomberg в субботу, 23 ноября. С наступлением холодов в Европе резко вырос спрос на газ для отопления. Ситуация усугубляется тем, что слабые ветра в районе ветровых электростанций не позволяют использовать в полную силу этот источник энергии для генерации электричества, пишет агентство.

Эскалация напряженности в войне России против Украины вызвала рост цен на газ в этом году примерно на 45 процентов, указывает Bloomberg. «Хотя уровень цен все еще намного ниже рекордных показателей 2022 года, он достаточно высок, чтобы усугубить кризис стоимости жизни для домохозяйств и усилить конкурентное давление на испытывающих трудности производителей», - пишет агентство.

Bloomberg: ФРГ может пострадать в наибольшей мере

Одним из главных факторов, который в ближайшее время может привести к дальнейшему росту цен на газ, агентство называет риск остановки поставок трубопроводного газа из России, который по-прежнему закупает часть европейских стран. По мнению Bloomberg, это может произойти из-за недавно введенных новых санкций США в отношении Газпромбанка, который используется для платежей за газ. Кроме того, в конце года истекает договор о его транзите через Украину.