Виадук в никуда и одинокая опора будущего моста

Протяженность трассы по территории Эстонии составит 213 километров, Литвы - 392 километра. По территории Латвии пройдет 265 километров пути. На данный момент их укладка пока так и не началась.

Непонятна судьба нового железнодорожного моста через Даугаву в центре Риги. Строительные работы ограничились там установкой одной-единственной опоры. Местная пресса сообщает про велосипедный виадук, который ведет к этому несуществующему мосту - на строительство виадука было потрачено порядка одного миллиона евро.

Реализацией проекта на территории Латвии занимается компания Eiropas Dzelzceļa līnijas, учрежденная министерством транспорта страны. Председатель правления Эрик Дилев говорит в интервью DW, что в подобных перерасходах бюджета нет ничего необычного. В ходе строительства новой филармонии в Гамбурге, аэропорта в Берлине или главного вокзала в Штутгарте бюджеты также были существенно превышены, а сроки сдачи объектов неоднократно переносились.

«Наш проект похож на аналогичные крупные инфраструктурные проекты в Европе, - говорит Эрик Дилев в интервью Deutsche Welle. - Изначально была заложена недостаточная смета, а потом случились сначала пандемия, а потом война в Украине, повлекшие за собой скачок цен. И теперь нам надо решать, что мы можем сделать до конца 2030 года в рамках того бюджета, который у нас есть».

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