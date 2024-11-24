Фото Автомобиль протаранил автобусную остановку

Разбитый павильон и машину в кювете рядом с ним в субботу утром заметили проезжавшие мимо люди. По их данным, это был автомобиль BMW.

Судя по следам на месте происшествия, следовавшая в Раквере машина метрах в десяти до павильона резко отклонилась вправо и въехала прямо в появившиеся на пути препятствие.

Удар был сильным - сместилось и бетонное основание автобусного павильона. Столб с табличкой автобусной остановки был в кювет и был скручен в S-образную форму. В субботу днем части кузова автомобиля все еще были разбросаны по всей территории.