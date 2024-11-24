12 января 1967 года умер 73-летний Джеймс Бедфорд. Он долгое время страдал от рака почки, и метастазы уже достигли его легких. Скажете, что ничего особенного, однако вы заблуждаетесь. Джеймс Бедфорд не был кремирован или похоронен в гробу, он стал первым человеком, который был заморожен с целью быть оживленным позднее - когда наука и технологии будут достаточно развитыми, чтобы его можно было спасти после смерти, пишет Rus.TVNET.

Когда именно человечество сделало первые шаги в так называемой науке криозаморозки? Произошло ли это тогда, когда она впервые была упомянута в научно-фантастической литературе? Тогда мы могли бы говорить о начале XX века - скажем, о «Спутнике Джеймсона» Нила Р. Роджерса. Или все-таки логичнее было бы начать с момента, когда криозаморозка впервые была серьезно концептуализирована? В таком случае это была бы работа Роберта Эттингера 1962 года «Перспективы бессмертия».

Однако более холодные умы определенно скажут, что криозаморозка появилась только тогда, когда впервые кто-то был удачно криозаморожен. Если вы считаете так же, то эта история будет как раз к месту, потому что в этот раз она будет о первом замороженном для будущего человеке - Джеймсе Бедфорде.