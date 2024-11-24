Компания PDD Holdings, владеющая крупными онлайн-платформами для покупок Temu и Pinduoduo, сообщила о разочаровывающих показателях продаж и прибыли. Причина в том, что китайские потребители на фоне экономического спада больше не стремятся делать покупки.
Для подписчиков
Кризис доверия потребителей в Китае ударил по Temu
Акции гиганта электронной коммерции, котирующегося в США, упали почти на 11% в четверг после этого заявления, а в пятницу снижение продолжилось еще на три процента, сообщает Би-би-си.