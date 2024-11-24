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Кризис доверия потребителей в Китае ударил по Temu

Перевод: Каролийна Вертяева
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Temu также сталкивается с проблемами в ЕС, где власти недовольны агрессивной политикой продаж.
Temu также сталкивается с проблемами в ЕС, где власти недовольны агрессивной политикой продаж. Фото: Dado Ruvic

Компания PDD Holdings, владеющая крупными онлайн-платформами для покупок Temu и Pinduoduo, сообщила о разочаровывающих показателях продаж и прибыли. Причина в том, что китайские потребители на фоне экономического спада больше не стремятся делать покупки.

Акции гиганта электронной коммерции, котирующегося в США, упали почти на 11% в четверг после этого заявления, а в пятницу снижение продолжилось еще на три процента, сообщает Би-би-си.

Доверие потребителей в Китае пострадало из-за кризиса в секторе недвижимости и высокой безработицы среди молодежи. В квартале, закончившемся в сентябре, выручка PDD составила 99,35 миллиарда юаней (13,7 миллиарда долларов), что оказалось ниже прогноза аналитиков в 102,8 миллиарда юаней.

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