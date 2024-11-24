Фото В Таллинне автомобиль врезался в стену многоквартирного дома

По предварительным данным, автомобиль Kia Niro ехал по бульвару Сыпрузе в сторону центра города, когда у водителя возникли проблемы со здоровьем. В итоге автомобиль проехал через перекресток и встречную полосу, а потом врезался в ограждение подвальной лестницы и стену дома на улице Коскла, 8.