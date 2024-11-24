Исследование: здоровье полости рта связано с уровнем образования, доходами и местом жительства

Ученые изучили состояние здоровья полости рта взрослого населения Эстонии и выявили связь между привычками, связанными со здоровьем зубов, и социально-экономическими факторами. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Acta Odontologica Scandinavica. В исследовании изучались восемь привычек, способствующих хорошему состоянию полости рта:

паузы между приемами пищи не менее трех часов,

употребление воды,

ежедневная чистка зубов дважды в день,

использование средств для чистки межзубного пространства,

получение рекомендаций по гигиене полости рта и питанию,

регулярные визиты к стоматологу (минимум раз в два года),

отказ от табака.

Социально-экономические факторы включали пол, возраст, уровень образования, место жительства и финансовое положение семьи. Данные были собраны в рамках исследования состояния здоровья полости рта взрослого населения Эстонии в 2019–2021 годах с использованием онлайн-опросов. Всего было получено 2376 ответов от людей старше 35 лет из всех уездов и крупнейших городов Эстонии.

Исследование подтвердило, что, как и во всем мире, образование, доход и место жительства существенно влияют на поведение человека, связанное с уходом за полостью рта. Один из авторов исследования, младший научный сотрудник кафедры заболеваний полости рта и зубов Тартуского университета Марьо Синиярв, отметила, что женщины и молодые взрослые чаще придерживаются полезных привычек, чем мужчины и пожилые люди.