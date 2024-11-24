Согласно исследованию Института стоматологии Тартуского университета, лучше всего ухаживают за своими зубами люди с более высоким уровнем образования, высоким доходом и проживающие в столице.
Исследование: здоровье полости рта связано с уровнем образования, доходами и местом жительства
Ученые изучили состояние здоровья полости рта взрослого населения Эстонии и выявили связь между привычками, связанными со здоровьем зубов, и социально-экономическими факторами. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Acta Odontologica Scandinavica. В исследовании изучались восемь привычек, способствующих хорошему состоянию полости рта:
- паузы между приемами пищи не менее трех часов,
- употребление воды,
- ежедневная чистка зубов дважды в день,
- использование средств для чистки межзубного пространства,
- получение рекомендаций по гигиене полости рта и питанию,
- регулярные визиты к стоматологу (минимум раз в два года),
- отказ от табака.
Социально-экономические факторы включали пол, возраст, уровень образования, место жительства и финансовое положение семьи. Данные были собраны в рамках исследования состояния здоровья полости рта взрослого населения Эстонии в 2019–2021 годах с использованием онлайн-опросов. Всего было получено 2376 ответов от людей старше 35 лет из всех уездов и крупнейших городов Эстонии.
Исследование подтвердило, что, как и во всем мире, образование, доход и место жительства существенно влияют на поведение человека, связанное с уходом за полостью рта. Один из авторов исследования, младший научный сотрудник кафедры заболеваний полости рта и зубов Тартуского университета Марьо Синиярв, отметила, что женщины и молодые взрослые чаще придерживаются полезных привычек, чем мужчины и пожилые люди.
«Осознанное поведение, связанное с гигиеной полости рта, характерно для людей с более высоким уровнем образования, доходами и проживающих в крупных городах, особенно в Таллинне. Чем больше у человека привычек, способствующих здоровью полости рта, и чем проще ему получить доступ к стоматологическим услугам как с экономической, так и с географической точки зрения, тем лучше он оценивает свое состояние зубов», - пояснила Синиярв.
По ее словам, государству следует уделять больше внимания повышению осведомленности о здоровье полости рта и улучшению доступности стоматологических услуг, включая финансирование, расположение клиник и сокращение очередей.
«Особое внимание необходимо уделять людям с низкими доходами, так как у них риск заболеваний полости рта выше», - подчеркнула Синиярв и добавила, что в стоматологии важно понимать значение профилактики, а не только лечения заболеваний. «Финансирование профилактики всегда обходится дешевле, чем лечение уже развитых заболеваний - как для человека, так и для государства. Большинство заболеваний полости рта можно предотвратить».
Предыдущие международные исследования показали, что низкий уровень осведомленности о здоровье полости рта и отсутствие необходимых привычек повышают риск возникновения заболеваний зубов и десен.
«Эта работа важна, потому что здоровье полости рта эстонцев и факторы, которые на него влияют, ранее не исследовались так подробно», - добавила Синиярв.
Именно те, кто больше всего нуждается в лечении, требуют особого внимания в вопросах профилактики и поддержки.
Исследование состояния здоровья полости рта взрослого населения Эстонии было профинансировано Кассой здоровья.