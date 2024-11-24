Вступило в силу решение, вынесенное в Раквере на основании соглашения в ходе судебного разбирательства в Вируском уездном суде. Согласно этому решению, Кайдо, родившийся в 1957 году, был условно приговорен к тюремному заключению за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Суд смягчил приговор пьяному водителю
Кайдо сел за руль в состоянии опьянения и был задержан полицией еще 30 июля прошлого года. Его остановили в 22:11 в волости Винни на 6-м километре шоссе Раквере–Луйге, где он управлял автомобилем Audi A6 с финскими номерными знаками. Содержание алкоголя в выдыхаемом им воздухе составило 0,97 мг/л.
В судебном заседании в Раквере Кайдо был приговорен к восьми месяцам лишения свободы, однако исполнение наказания было отложено. Условие: в течение полутора лет испытательного срока он не должен совершать новые умышленные преступления.