Суд смягчил приговор пьяному водителю

Кайдо сел за руль в состоянии опьянения и был задержан полицией еще 30 июля прошлого года. Его остановили в 22:11 в волости Винни на 6-м километре шоссе Раквере–Луйге, где он управлял автомобилем Audi A6 с финскими номерными знаками. Содержание алкоголя в выдыхаемом им воздухе составило 0,97 мг/л.