Российские солдаты, участвовавшие в войне в Украине и вернувшиеся домой, убивают не только на фронте, но и на родине. Уже известно почти о 500 жертвах, которые были убиты или ранены военнослужащими, вернувшимися с войны.
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500 ЖЕРТВ ⟩ Вернувшиеся с фронта солдаты угрожают российскому обществу
Независимое российское издание Верстка проанализировало судебные дела последних лет и установило, что солдаты, вернувшиеся с войны, убили как минимум 242 человека. Еще 227 человек получили тяжелые травмы.