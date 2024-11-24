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500 ЖЕРТВ Вернувшиеся с фронта солдаты угрожают российскому обществу

Перевод: Каролийна Вертяева
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Убивают не только на фронте, но и на родине.
Убивают не только на фронте, но и на родине. Фото: Shutterstock

Российские солдаты, участвовавшие в войне в Украине и вернувшиеся домой, убивают не только на фронте, но и на родине. Уже известно почти о 500 жертвах, которые были убиты или ранены военнослужащими, вернувшимися с войны.

Независимое российское издание Верстка проанализировало судебные дела последних лет и установило, что солдаты, вернувшиеся с войны, убили как минимум 242 человека. Еще 227 человек получили тяжелые травмы.

Многие из преступников - бывшие заключенные, помилованные за участие в войне в составе ЧВК «Вагнер», которая сейчас перешла под контроль Министерства обороны России. По оценкам, «Вагнер» для участия в боевых действиях завербовал около 50 000 заключенных. Этот тренд отражается и в статистике преступности. В 2023 году количество тяжких преступлений в России увеличилось почти на 10%, а число преступлений, совершенных военными, в первой половине 2023 года более чем удвоилось по сравнению с прошлым годом.

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