500 ЖЕРТВ Вернувшиеся с фронта солдаты угрожают российскому обществу

Многие из преступников - бывшие заключенные, помилованные за участие в войне в составе ЧВК «Вагнер», которая сейчас перешла под контроль Министерства обороны России. По оценкам, «Вагнер» для участия в боевых действиях завербовал около 50 000 заключенных. Этот тренд отражается и в статистике преступности. В 2023 году количество тяжких преступлений в России увеличилось почти на 10%, а число преступлений, совершенных военными, в первой половине 2023 года более чем удвоилось по сравнению с прошлым годом.