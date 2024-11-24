Вс, 24.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Стало известно, кто войдет в команду Каи Каллас (4)

Copy
Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Philippe BUISSIN

Руководитель кабинета Каи Каллас в Брюсселе Вивиан Лоонела в программе Välismääraja на радио Kuku представила некоторых членов кабинета Каллас.

Каллас вот-вот станет Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, от этого ее отделяет только итоговое голосование, которое состоится в Страсбурге на следующей неделе.

«Теперь я в этом абсолютно уверена, что Кая Каллас вступит в новую должность 1 декабря», - подтвердила Лоонела. По ее словам, в кабинете Каллас будет около 25 человек. Из Эстонии возьмут директора Международного центра оборонных исследований Индрека Канника, сотрудницу Министерства иностранных дел Юлику Лутс и работника Министерства обороны Оливера Мыру.

Комментарии (4)
Copy

Ключевые слова

Наверх