Каллас вот-вот станет Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, от этого ее отделяет только итоговое голосование, которое состоится в Страсбурге на следующей неделе.

«Теперь я в этом абсолютно уверена, что Кая Каллас вступит в новую должность 1 декабря», - подтвердила Лоонела. По ее словам, в кабинете Каллас будет около 25 человек. Из Эстонии возьмут директора Международного центра оборонных исследований Индрека Канника, сотрудницу Министерства иностранных дел Юлику Лутс и работника Министерства обороны Оливера Мыру.