Смотрите, в какой сфере Эстония уверенно лидирует в мире

В 2022 году в Эстонии на каждые 1000 взрослых приходилось 24,3 новых компании. Таким образом, в стране ежегодно создаются тысячи новых предприятий. Несомненно, самым популярным юридическим форматом, по данным коммерческого регистра, остается ООО (OÜ), которых с 2016 года ежегодно регистрируется более 20 000.