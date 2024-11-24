Смотрите, в какой сфере Эстония уверенно лидирует в мире

Эстония занимает первое место в мире по объему инвестиций венчурных фондов в расчете на внутренний валовый продукт. Но это не единственный показатель лидерства. Согласно данным Всемирного банка, именно в Эстонии регистрируется наибольшее количество новых компаний на душу населения.
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В 2022 году в Эстонии на каждые 1000 взрослых приходилось 24,3 новых компании. Таким образом, в стране ежегодно создаются тысячи новых предприятий. Несомненно, самым популярным юридическим форматом, по данным коммерческого регистра, остается ООО (OÜ), которых с 2016 года ежегодно регистрируется более 20 000.