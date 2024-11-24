Совмещают с работой в школе: учителя открыли студию танцев на пилоне

Авели рассказала, что они с Оксаной начали заниматься танцами на пилоне в 2017 году, тогда еще они не были знакомы. тогда они еще не были знакомы. Оксана родом из Ида-Вирумаа, а ее муж - из Вырумаа. Авели родом из Вырумаа, но одно время жила в Тарту.