Авели Ладва и Оксана Ааса, работающие учителями в школах, два с половиной года назад основали в Выру студию танцев на пилоне, в которой сейчас занимается около 70 человек. За короткое время они смогли завоевать престижные места на международных соревнованиях.
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Совмещают с работой в школе: учителя открыли студию танцев на пилоне
Авели рассказала, что они с Оксаной начали заниматься танцами на пилоне в 2017 году, тогда еще они не были знакомы. тогда они еще не были знакомы. Оксана родом из Ида-Вирумаа, а ее муж - из Вырумаа. Авели родом из Вырумаа, но одно время жила в Тарту.