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Совмещают с работой в школе: учителя открыли студию танцев на пилоне

Перевод: София Солдатенко
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Тренер студии EgoImpulss Авели Ладва (слева) и ученица Йоханна Пихо.
Тренер студии EgoImpulss Авели Ладва (слева) и ученица Йоханна Пихо. Фото: Arvo Meeks

Авели Ладва и Оксана Ааса, работающие учителями в школах, два с половиной года назад основали в Выру студию танцев на пилоне, в которой сейчас занимается около 70 человек. За короткое время они смогли завоевать престижные места на международных соревнованиях.

Авели рассказала, что они с Оксаной начали заниматься танцами на пилоне в 2017 году, тогда еще они не были знакомы. тогда они еще не были знакомы. Оксана родом из Ида-Вирумаа, а ее муж - из Вырумаа. Авели родом из Вырумаа, но одно время жила в Тарту.

«Поскольку одна из знакомых занималась этим, я посмотрела и подумала: ух ты, мегакруто, я тоже хочу попробовать. Я пошла на тренировку в Тарту и сразу почувствовала, что это очень круто, что хочу этим заниматься», - с улыбкой объяснила Ладва, как она открыла для себя этот вид танцев.

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