Чувство уверенности эстонских предприятий - членов Торгово-промышленной палаты Эстонии в отношении следующего года находится на весьма низком уровне. Об этом свидетельствуют результаты опроса на тему экономики, проведенного палатой.
Предприниматели бьют тревогу: будущее эстонской бизнес-среды туманно
Как передала BNS пресс-служба палаты, в опросе приняли участие 192 эстонских предприятия, которые назвали самой большой проблемой предстоящего года опасения по поводу роста расходов на рабочую силу. Уже пятый год подряд расходы на рабочую силу упоминаются в качестве наиболее актуальной проблемы для предприятий.
Второй по сложности проблемой является высокая административная нагрузка, впервые занявшая второе место. Ранее административное бремя опережали как нехватка квалифицированной рабочей силы, так и проблемы финансовой среды. Соответственно, в этом году нехватка квалифицированной рабочей силы стала третьей по сложности проблемой, а финансовые сложности - четвертой.
По сравнению с текущим годом эстонские предприятия более пессимистично оценивают свои ожидания на следующий год в отношении уверенности, инвестиций, количества сотрудников и продаж на внутреннем рынке. Только в отношении экспорта настроения более оптимистичные, чем раньше. Если в этом году компании ожидали небольшого снижения экспорта, то в 2025 году они ожидают его небольшого увеличения.
Если в прошлом году 29,9 % респондентов прогнозировали снижение продаж на внутреннем рынке, то в этом году 31,4 % опрошенных считают, что продажи на внутреннем рынке упадут. Несколько улучшились ожидания в отношении экспорта: 29 процентов респондентов ожидают, что в следующем году экспорт увеличится. В прошлом году увеличение экспорта ожидали 25,7 процента респондентов.
В вопросе о рабочей силе увеличилось число респондентов, которые ожидают, что в ближайший год количество сотрудников в их компании сократится. Если в прошлом году 18,6 процента предприятий заявили, что ожидают сокращения численности персонала, то в этом году этот показатель вырос до 20,5 процента. 18,9 процента респондентов считают, что количество сотрудников в их компании увеличится, а 60,5 процента - что не уменьшится.
Как и в прошлом году, 20,9 процента респондентов ожидают, что в следующем году инвестиции их компании увеличатся. В то же время число респондентов, ожидающих снижения инвестиций, увеличилось на три процента и составило 39,3 процента.
Европейские предприятия ожидают, что в 2025 году общий экономический климат останется неопределенным. Если сравнивать Эстонию с ее соседями, то предприятия Латвии, Литвы и Финляндии смотрят на предстоящий год с большим оптимизмом, чем их эстонские коллеги. Но и они испытывают схожие опасения, причем самой большой проблемой считают быстро растущие расходы на рабочую силу.
В заключении исследования говорится, что, несмотря на улучшение условий в сфере макроэкономической политики, несмотря на снижение инфляции, на рост доверия потребителей и на некоторый прогресс в обеспечении безопасности цепочек поставок, влияние войны в Украине продолжает оказывать давление на европейскую экономику.
Хотя ожидается, что в следующем году экспорт и деловая уверенность несколько улучшатся, результаты опроса по-прежнему демонстрируют общую негативную тенденцию. Негативные показатели в других областях, таких как занятость и инвестиции, в основном обусловлены напряженностью на рынке труда и ростом расходов, связанных с трудоустройством.
Экономический опрос Торговой палаты является частью ежегодного опроса союза Европейских торговых палат (Eurochambres), который проводится уже в 32-й раз в 27 европейских странах. Это крупнейшее экономическое исследование в Европе, в котором участвует такое большое количество предприятий.