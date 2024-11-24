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Предприниматели бьют тревогу: будущее эстонской бизнес-среды туманно

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Предприятия назвали самой большой проблемой предстоящего года опасения по поводу роста расходов на рабочую силу.
Предприятия назвали самой большой проблемой предстоящего года опасения по поводу роста расходов на рабочую силу. Фото: Monkey Business Images/Shutterstock

Чувство уверенности эстонских предприятий - членов Торгово-промышленной палаты Эстонии в отношении следующего года находится на весьма низком уровне. Об этом свидетельствуют результаты опроса на тему экономики, проведенного палатой.

Как передала BNS пресс-служба палаты, в опросе приняли участие 192 эстонских предприятия, которые назвали самой большой проблемой предстоящего года опасения по поводу роста расходов на рабочую силу. Уже пятый год подряд расходы на рабочую силу упоминаются в качестве наиболее актуальной проблемы для предприятий.

Второй по сложности проблемой является высокая административная нагрузка, впервые занявшая второе место. Ранее административное бремя опережали как нехватка квалифицированной рабочей силы, так и проблемы финансовой среды. Соответственно, в этом году нехватка квалифицированной рабочей силы стала третьей по сложности проблемой, а финансовые сложности - четвертой.

По сравнению с текущим годом эстонские предприятия более пессимистично оценивают свои ожидания на следующий год в отношении уверенности, инвестиций, количества сотрудников и продаж на внутреннем рынке. Только в отношении экспорта настроения более оптимистичные, чем раньше. Если в этом году компании ожидали небольшого снижения экспорта, то в 2025 году они ожидают его небольшого увеличения.

Если в прошлом году 29,9 % респондентов прогнозировали снижение продаж на внутреннем рынке, то в этом году 31,4 % опрошенных считают, что продажи на внутреннем рынке упадут. Несколько улучшились ожидания в отношении экспорта: 29 процентов респондентов ожидают, что в следующем году экспорт увеличится. В прошлом году увеличение экспорта ожидали 25,7 процента респондентов.

В вопросе о рабочей силе увеличилось число респондентов, которые ожидают, что в ближайший год количество сотрудников в их компании сократится. Если в прошлом году 18,6 процента предприятий заявили, что ожидают сокращения численности персонала, то в этом году этот показатель вырос до 20,5 процента. 18,9 процента респондентов считают, что количество сотрудников в их компании увеличится, а 60,5 процента - что не уменьшится.

Как и в прошлом году, 20,9 процента респондентов ожидают, что в следующем году инвестиции их компании увеличатся. В то же время число респондентов, ожидающих снижения инвестиций, увеличилось на три процента и составило 39,3 процента.

Европейские предприятия ожидают, что в 2025 году общий экономический климат останется неопределенным. Если сравнивать Эстонию с ее соседями, то предприятия Латвии, Литвы и Финляндии смотрят на предстоящий год с большим оптимизмом, чем их эстонские коллеги. Но и они испытывают схожие опасения, причем самой большой проблемой считают быстро растущие расходы на рабочую силу.

В заключении исследования говорится, что, несмотря на улучшение условий в сфере макроэкономической политики, несмотря на снижение инфляции, на рост доверия потребителей и на некоторый прогресс в обеспечении безопасности цепочек поставок, влияние войны в Украине продолжает оказывать давление на европейскую экономику.

Хотя ожидается, что в следующем году экспорт и деловая уверенность несколько улучшатся, результаты опроса по-прежнему демонстрируют общую негативную тенденцию. Негативные показатели в других областях, таких как занятость и инвестиции, в основном обусловлены напряженностью на рынке труда и ростом расходов, связанных с трудоустройством.

Экономический опрос Торговой палаты является частью ежегодного опроса союза Европейских торговых палат (Eurochambres), который проводится уже в 32-й раз в 27 европейских странах. Это крупнейшее экономическое исследование в Европе, в котором участвует такое большое количество предприятий.

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