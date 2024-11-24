Предприниматели бьют тревогу: будущее эстонской бизнес-среды туманно

Как передала BNS пресс-служба палаты, в опросе приняли участие 192 эстонских предприятия, которые назвали самой большой проблемой предстоящего года опасения по поводу роста расходов на рабочую силу. Уже пятый год подряд расходы на рабочую силу упоминаются в качестве наиболее актуальной проблемы для предприятий.

Второй по сложности проблемой является высокая административная нагрузка, впервые занявшая второе место. Ранее административное бремя опережали как нехватка квалифицированной рабочей силы, так и проблемы финансовой среды. Соответственно, в этом году нехватка квалифицированной рабочей силы стала третьей по сложности проблемой, а финансовые сложности - четвертой.

По сравнению с текущим годом эстонские предприятия более пессимистично оценивают свои ожидания на следующий год в отношении уверенности, инвестиций, количества сотрудников и продаж на внутреннем рынке. Только в отношении экспорта настроения более оптимистичные, чем раньше. Если в этом году компании ожидали небольшого снижения экспорта, то в 2025 году они ожидают его небольшого увеличения.

Если в прошлом году 29,9 % респондентов прогнозировали снижение продаж на внутреннем рынке, то в этом году 31,4 % опрошенных считают, что продажи на внутреннем рынке упадут. Несколько улучшились ожидания в отношении экспорта: 29 процентов респондентов ожидают, что в следующем году экспорт увеличится. В прошлом году увеличение экспорта ожидали 25,7 процента респондентов.