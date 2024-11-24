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Через несколько лет плитка шоколада может стоить гораздо дороже

Перевод: Сергей Светлов
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Уже сейчас ситуация с запасами какао оставляет желать лучшего, что приводит к сокращению мировых остатков какао-бобов. Именно поэтому шоколад в магазинах уже подорожал.
Уже сейчас ситуация с запасами какао оставляет желать лучшего, что приводит к сокращению мировых остатков какао-бобов. Именно поэтому шоколад в магазинах уже подорожал. Фото: EMMANUEL ADEGBOYE

С 2026 года в силу должен вступить регламент ЕС по борьбе с обезлесением (EUDR), который, вероятно, сократит переработку какао-продуктов в Европейском союзе примерно на 20 процентов. Это может привести к тому, что цена на плитку шоколада вырастет до семи евро.

Генеральный директор компании Panamir, производящей какао-массу в Кейла, Кирилл Горлатш и член правления Александр Винер рассказали Äripäev, что в будущем сертифицированного какао станет меньше, а многие компании, работающие с третьими странами, перенесут свои производственные мощности или их часть за пределы Европы.

«Это, в свою очередь, означает, что производство в Европе сократится, поступления от налогов уменьшатся, а конечные продукты станут дороже на полках магазинов», - отметил Александр Винер.

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