С 2026 года в силу должен вступить регламент ЕС по борьбе с обезлесением (EUDR), который, вероятно, сократит переработку какао-продуктов в Европейском союзе примерно на 20 процентов. Это может привести к тому, что цена на плитку шоколада вырастет до семи евро.
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Через несколько лет плитка шоколада может стоить гораздо дороже
Генеральный директор компании Panamir, производящей какао-массу в Кейла, Кирилл Горлатш и член правления Александр Винер рассказали Äripäev, что в будущем сертифицированного какао станет меньше, а многие компании, работающие с третьими странами, перенесут свои производственные мощности или их часть за пределы Европы.