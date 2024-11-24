Через несколько лет плитка шоколада может стоить гораздо дороже

Уже сейчас ситуация с запасами какао оставляет желать лучшего, что приводит к сокращению мировых остатков какао-бобов. Именно поэтому шоколад в магазинах уже подорожал.

С 2026 года в силу должен вступить регламент ЕС по борьбе с обезлесением (EUDR), который, вероятно, сократит переработку какао-продуктов в Европейском союзе примерно на 20 процентов. Это может привести к тому, что цена на плитку шоколада вырастет до семи евро.