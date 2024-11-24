ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Поддельный парфюм может содержать человеческую мочу

Множество экспертов в области здравоохранения, включая британского специалиста по парфюмерии Энта Робинсона, предупреждают о рисках использования таких товаров. По результатам лабораторных анализов, в их составе были обнаружены вредные вещества, включая мочу.

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Что такое поддельный парфюм?

Поддельные парфюмы - это дешевые и нелегальные копии известных брендов. Они имитируют упаковку, название и внешний вид оригиналов, но изготавливаются из дешевых компонентов в условиях, не отвечающих санитарным нормам.

Хотя внешне они могут казаться оригинальными, качество и безопасность их ароматических компонентов совершенно непредсказуемы. Многие из них не проходят контроль качества и не соответствуют стандартам безопасности, из-за чего могут содержать вредные химические и даже опасные загрязняющие вещества, такие как формальдегид, фталаты или жидкости, загрязненные бактериями. «Некоторые из этих химических веществ, такие как фталаты, могут нарушать естественную выработку гормонов в организме и работу эндокринной системы», - предупреждает Робинсон.

Поддельный парфюм часто продается по очень низким ценам на уличных рынках, в интернете или в сомнительных розничных точках. Однако реальная цена этой «выгодной покупки» может обернуться серьезной угрозой для здоровья.

Источники: DailyMail, Self Magazine, Yahhoo News UK