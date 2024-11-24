Согласно недавно опубликованному исследованию, потребление алкоголя после периода снижения снова увеличилось и достигло 11,2 литра на человека в год, что связано с ростом числа проблем со здоровьем и увеличением расходов.
Исследование: в Эстонии снова растет потребление алкоголя
Потребление алкоголя в Эстонии на одного взрослого жителя сокращалось в 2012–2018 годах, однако после снижения акцизов на алкоголь в 2022 году увеличилось на 1,2 литра, достигнув 11,2 литра.
Употребление алкоголя напрямую связано с 60 различными заболеваниями и косвенно - с 200. В 2022 году от болезней, вызванных чрезмерным потреблением алкоголя, умерли 754 человека, что на 67 % больше, чем в 2018 году. Расходы государства на лечение болезней, связанных с алкоголем, составили 8,44 миллиона евро, что на 1,62 миллиона больше, чем годом ранее.
Осенью 2022 года 23% жителей Эстонии в возрасте 15–74 лет не употребляли алкоголь, 62% употребляли в рамках низкого риска, а 15 % признаны злоупотребляющими. Это около 152 000 человек, среди которых есть как люди с вредным, так и зависимым уровнем потребления. Злоупотребление чаще встречается у мужчин в возрасте 35–44 лет и женщин 15–24 лет.
Доставка продуктов на дом стала новым каналом приобретения алкоголя: 10% семей хотя бы раз за год заказывали алкоголь через интернет-магазины или с курьером. Это упрощает доступ к алкоголю и усложняет контроль за соблюдением ограничений.
Алкоголь часто употребляется как по праздникам, так и в быту. 27% опрошенных пили алкоголь несколько раз в месяц с гостями, 25% - во время домашних дел, например, при просмотре телевизора или в сауне, а 24% - просто за едой дома.
Социальные нормы также играют важную роль: 57% респондентов слышали вопросы вроде «почему ты не пьешь?» в компании, где употребляли алкоголь, а 43% сталкивались с повторным предложением выпить, несмотря на отказ.
Злоупотребление алкоголем причиняет стресс не только самим потребителям, но и их близким. Около 62% респондентов сталкивались с трудностями из-за употребления алкоголя в их окружении.
Только 36% злоупотребляющих сообщили, что в течение последнего года получали рекомендации от родственников или врачей уменьшить потребление алкоголя. При этом барьеры для обращения за помощью широко распространены: 50% считают, что врачи могут проявить предвзятость, а 63% убеждены, что зависимость - это исключительно вина самого человека.
Среди респондентов низкой оказалась поддержка строгих правил для взрослых, связанных с употреблением алкоголя в присутствии несовершеннолетних. Только 16% опрошенных твердо считают, что взрослым не следует пить при детях.
Исследование также подчеркивает распространенные мифы о безвредности алкоголя. Например, 24% женщин считают, что употребление более 7,5 пол-литровых бутылок сидра в неделю не вызывает значительных рисков, а 22% мужчин считают безопасным пить девять или более пол-литровых бутылок пива в неделю.
Результаты исследования помогут разрабатывать превентивные меры и политики для снижения числа заболеваний и травм, связанных с употреблением алкоголя. Следующее исследование запланировано на 2026 год для отслеживания изменений в потреблении и отношении к алкоголю.