Исследование: в Эстонии снова растет потребление алкоголя

Потребление алкоголя в Эстонии на одного взрослого жителя сокращалось в 2012–2018 годах, однако после снижения акцизов на алкоголь в 2022 году увеличилось на 1,2 литра, достигнув 11,2 литра.

Употребление алкоголя напрямую связано с 60 различными заболеваниями и косвенно - с 200. В 2022 году от болезней, вызванных чрезмерным потреблением алкоголя, умерли 754 человека, что на 67 % больше, чем в 2018 году. Расходы государства на лечение болезней, связанных с алкоголем, составили 8,44 миллиона евро, что на 1,62 миллиона больше, чем годом ранее.

Осенью 2022 года 23% жителей Эстонии в возрасте 15–74 лет не употребляли алкоголь, 62% употребляли в рамках низкого риска, а 15 % признаны злоупотребляющими. Это около 152 000 человек, среди которых есть как люди с вредным, так и зависимым уровнем потребления. Злоупотребление чаще встречается у мужчин в возрасте 35–44 лет и женщин 15–24 лет.

Доставка продуктов на дом стала новым каналом приобретения алкоголя: 10% семей хотя бы раз за год заказывали алкоголь через интернет-магазины или с курьером. Это упрощает доступ к алкоголю и усложняет контроль за соблюдением ограничений.

Алкоголь часто употребляется как по праздникам, так и в быту. 27% опрошенных пили алкоголь несколько раз в месяц с гостями, 25% - во время домашних дел, например, при просмотре телевизора или в сауне, а 24% - просто за едой дома.