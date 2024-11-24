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Министр Великобритании предупреждает о волне российских кибератак

Перевод: Сергей Светлов
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Канцлер герцогства Ланкастер Пэт Макфадден.
Канцлер герцогства Ланкастер Пэт Макфадден. Фото: Phil Noble

Россия готова запустить волну кибератак против инфраструктуры Великобритании, что может оставить миллионы людей без электричества. С таким предупреждением, как сообщает The Telegraph, планирует выступить министр Кабинета министров Пэт Макфадден на предстоящей завтра конференции НАТО.

В своей речи министр собирается заявить, что президент России Владимир Путин готов и способен нанести дестабилизирующий и изматывающий электронный удар по Великобритании.

«Россия ведет себя крайне агрессивно и безответственно в киберпространстве, стремясь получить стратегическое преимущество и ослабить страны, поддерживающие Украину», - говорится в опубликованных выдержках из выступления Макфаддена.

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