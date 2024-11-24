Министр Великобритании предупреждает о волне российских кибератак

Россия готова запустить волну кибератак против инфраструктуры Великобритании, что может оставить миллионы людей без электричества. С таким предупреждением, как сообщает The Telegraph, планирует выступить министр Кабинета министров Пэт Макфадден на предстоящей завтра конференции НАТО.