Россия готова запустить волну кибератак против инфраструктуры Великобритании, что может оставить миллионы людей без электричества. С таким предупреждением, как сообщает The Telegraph, планирует выступить министр Кабинета министров Пэт Макфадден на предстоящей завтра конференции НАТО.
Для подписчиков
Министр Великобритании предупреждает о волне российских кибератак
В своей речи министр собирается заявить, что президент России Владимир Путин готов и способен нанести дестабилизирующий и изматывающий электронный удар по Великобритании.