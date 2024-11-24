Ассоциация дикой природы: причуды погоды спутали миграционные планы птиц

«За два дня мы получили семь сообщений о 14 вальдшнепах, оказавшихся в беде. К сожалению, двое из них погибли, восемь смогли вернуться на свободу после небольшой реабилитации, а четверо попали в наши приюты», - сообщили в Ассоциации.

Если вам удастся легко поймать вальдшнепа, прячущегося в снегу, рекомендуется сразу же позвонить в Ассоциацию по телефону 5632 2200 или написать им в Facebook Messenger.

«Посадите птицу в картонную коробку с отверстиями для воздуха, плотно закройте крышку. Поставьте коробку в тихое и затемненное место, чтобы уменьшить стресс у птицы», - сообщили в организации, добавив, что дальнейшие инструкции будут даны в зависимости от состояния птицы.

Несколько лет назад в Эстонии насчитывалось около 50 000 пар вальдшнепов. Согласно данным Википедии, самцы этих птиц имеют несколько самок - от трех до пяти, - которые в течение сезона выращивают до двух выводков птенцов в одиночку. Самка вальдшнепа - одна из немногих птиц, способных перевозить своих птенцов в более безопасное место во время полета. У вальдшнепа уникальное зрение с обзором в 360 градусов.