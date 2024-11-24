Так же как и в Эстонии, финские сотрудники жалуются на дискриминацию по возрасту. Однако Марья-Лийза Манка, предприниматель и эксперт по трудовому благополучию, утверждает, что такое поведение - пустая трата ресурсов. Пожилые сотрудники зачастую обладают значительными преимуществами перед молодыми.
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Эксперт по трудовому благополучию Финляндии: цените пожилых сотрудников!
«Дискриминация пожилых людей в трудовой сфере и игнорирование их опыта - это напрасная трата ресурсов. Мы должны поддерживать пожилых сотрудников, чтобы они продолжали работать, и одновременно создавать хорошие стартовые возможности для молодежи», - подчеркнула Манка в интервью изданию Tekniikka ja Talous.