Эксперт по трудовому благополучию Финляндии: цените пожилых сотрудников!

«Дискриминация пожилых людей в трудовой сфере и игнорирование их опыта - это напрасная трата ресурсов. Мы должны поддерживать пожилых сотрудников, чтобы они продолжали работать, и одновременно создавать хорошие стартовые возможности для молодежи», - подчеркнула Манка в интервью изданию Tekniikka ja Talous.

По ее словам, проблема заключается в том, что рекрутеры иногда считают кандидатов старше 50 лет уже слишком пожилыми для работы. Однако новейшие исследования мозга опровергают многие стереотипы, связанные со старением: люди способны учиться новым навыкам на протяжении всей жизни.