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Эксперт по трудовому благополучию Финляндии: цените пожилых сотрудников!

Перевод: Каролийна Вертяева
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Пожилые сотрудники зачастую обладают значительными преимуществами перед молодыми.
Пожилые сотрудники зачастую обладают значительными преимуществами перед молодыми. Фото: Shutterstock

Так же как и в Эстонии, финские сотрудники жалуются на дискриминацию по возрасту. Однако Марья-Лийза Манка, предприниматель и эксперт по трудовому благополучию, утверждает, что такое поведение - пустая трата ресурсов. Пожилые сотрудники зачастую обладают значительными преимуществами перед молодыми.

«Дискриминация пожилых людей в трудовой сфере и игнорирование их опыта - это напрасная трата ресурсов. Мы должны поддерживать пожилых сотрудников, чтобы они продолжали работать, и одновременно создавать хорошие стартовые возможности для молодежи», - подчеркнула Манка в интервью изданию Tekniikka ja Talous.

По ее словам, проблема заключается в том, что рекрутеры иногда считают кандидатов старше 50 лет уже слишком пожилыми для работы. Однако новейшие исследования мозга опровергают многие стереотипы, связанные со старением: люди способны учиться новым навыкам на протяжении всей жизни.

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