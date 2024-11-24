Регулярная мойка автомобиля зимой помогает предотвратить появление ржавчины

Эстонская зима, когда холодная погода чередуется с потеплениями, а дороги покрыты солью и грязью, делает поддержание чистоты автомобиля особенно сложным. Многие автовладельцы не моют свои машины месяцами.

«Некоторые водители отмывают автомобиль от накопившейся за зиму грязи только весной. Но это неразумно, - отметила специалист по продвижению продаж Olerex Кайса Коост. - Если машину долго не мыть, смесь битума и соли начинает повреждать краску и приводит к появлению ржавчины».

По ее словам, зимой машину следует мыть как минимум раз в неделю, отдавая предпочтение сезонным программам мойки, которые включают удаление битумных пятен.

«Битум повреждает лакокрасочное покрытие, так как накапливает на себе не только соль с дорог, но и металлическую пыль от шипованных шин. Обычной мойкой его не удалить, а размазывание такой грязи вредит кузову автомобиля еще больше», - предупредила Коост.

В Эстонии, где зимы переменчивы, может случиться, что на грязный автомобиль уже на следующий день после оттепели выпадет слой снега. «Когда машину начинают очищать от снега, грязь под ним может серьезно поцарапать краску», - добавила Коост. Чтобы избежать повреждений от грязи и битума, рекомендуется регулярно наносить на машину защитный воск. Хотя зимой его использование не кажется необходимым, именно в этот период он приносит наибольшую пользу.

Особое внимание зимой следует уделять днищу автомобиля, где скапливаются снег, лед и соль - основные виновники коррозии.