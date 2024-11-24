Государство на годы опоздало с созданием новых управляемых мощностей, считает бывший руководитель концерна Eesti Energia, ныне исполнительный директор Центрального союза работодателей Хандо Суттер.
Для подписчиков
Бывший руководитель Eesti Energia: государство на годы опоздало с созданием новых управляемых мощностей
Комментируя опубликованный в четверг отчет о специальном аудите Eesti Energia, Суттер напомнил, что в энергетической политике Эстонии поставлена цель к 2030 году на сто процентов производить электроэнергию из возобновляемых источников, и в настоящее время идет подготовка к закупке управляемых мощностей.