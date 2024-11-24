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Бывший руководитель Eesti Energia: государство на годы опоздало с созданием новых управляемых мощностей

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Бывший руководитель концерна Eesti Energia Хандо Суттер.
Бывший руководитель концерна Eesti Energia Хандо Суттер. Фото: Sander Ilvest

Государство на годы опоздало с созданием новых управляемых мощностей, считает бывший руководитель концерна Eesti Energia, ныне исполнительный директор Центрального союза работодателей Хандо Суттер.

Комментируя опубликованный в четверг отчет о специальном аудите Eesti Energia, Суттер напомнил, что в энергетической политике Эстонии поставлена цель к 2030 году на сто процентов производить электроэнергию из возобновляемых источников, и в настоящее время идет подготовка к закупке управляемых мощностей.

«Через несколько месяцев странам Балтии предстоит отсоединиться от российско-белорусской энергосистемы. В этом свете кажется, что строительство новых управляемых мощностей запоздало на несколько лет», - пишет Суттер в своем комментарии.

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