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Helsingin Sanomat: российский военный корабль прибыл к китайскому судну, подозреваемому в повреждении морских кабелей

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Корвет ВМФ России «Меркурий».
Корвет ВМФ России «Меркурий». Фото: Wikimedia Commons/Creative Commons Attribution 4.0

Корвет российского Военно-морского флота остановился рядом с китайским судном, задержанным военно-морскими силами Дании по подозрению в повреждении подводных кабелей между Литвой и Швецией, а также между Финляндией и Германией, сообщил Helsingin Sanomat в пятницу вечером.

Ракетный корвет «Меркурий», входящий в состав Черноморского флота России, прибыл в северную часть пролива Каттегат и встал на якорь в четверг, незадолго до полудня. Местоположение российского военного корабля было подтверждено экспертным источником, использующим методы радиоперехвата.

По словам экспертов, с которыми общалось издание, корабль прибыл в этот район, чтобы наблюдать за происходящим вокруг китайского судна Yi Peng 3, который подозревается в повреждении кабелей в Балтийском море, а также чтобы продемонстрировать военную мощь России.

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