Helsingin Sanomat: российский военный корабль прибыл к китайскому судну, подозреваемому в повреждении морских кабелей

Ракетный корвет «Меркурий», входящий в состав Черноморского флота России, прибыл в северную часть пролива Каттегат и встал на якорь в четверг, незадолго до полудня. Местоположение российского военного корабля было подтверждено экспертным источником, использующим методы радиоперехвата.

По словам экспертов, с которыми общалось издание, корабль прибыл в этот район, чтобы наблюдать за происходящим вокруг китайского судна Yi Peng 3, который подозревается в повреждении кабелей в Балтийском море, а также чтобы продемонстрировать военную мощь России.