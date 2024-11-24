Корвет российского Военно-морского флота остановился рядом с китайским судном, задержанным военно-морскими силами Дании по подозрению в повреждении подводных кабелей между Литвой и Швецией, а также между Финляндией и Германией, сообщил Helsingin Sanomat в пятницу вечером.
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Helsingin Sanomat: российский военный корабль прибыл к китайскому судну, подозреваемому в повреждении морских кабелей
Ракетный корвет «Меркурий», входящий в состав Черноморского флота России, прибыл в северную часть пролива Каттегат и встал на якорь в четверг, незадолго до полудня. Местоположение российского военного корабля было подтверждено экспертным источником, использующим методы радиоперехвата.