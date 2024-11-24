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Организация, настойчиво просившая у людей пожертвования, обанкротилась

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MTÜ Blessing For People собирала пожертвования на улицах и у входов в магазины и торговые центры.
MTÜ Blessing For People собирала пожертвования на улицах и у входов в магазины и торговые центры. Фото: Postimees

Харьюский уездный суд недавно завершил процедуру банкротства MTÜ Blessing For People. Причиной стало отсутствие средств, которые могли бы быть использованы для погашения долгов. Организация привлекла внимание общественности в прошлом году тем, что настойчиво просила пожертвования на улицах на русском языке.

MTÜ Blessing For People была основана гражданами Украины и Литвы с целью сбора пожертвований для помощи Украине в Эстонии. Однако наладить работу не удалось, так как люди, ответственные за организацию сбора средств, были вынуждены вернуться в Украину.

Из-за отсутствия пожертвований и других доходов у организации образовались долги за аренду офиса и коммунальные услуги. Организация не имела активов, так как фактически не смогла начать деятельность в Эстонии и никогда не открывала банковских счетов.

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