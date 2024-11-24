Харьюский уездный суд недавно завершил процедуру банкротства MTÜ Blessing For People. Причиной стало отсутствие средств, которые могли бы быть использованы для погашения долгов. Организация привлекла внимание общественности в прошлом году тем, что настойчиво просила пожертвования на улицах на русском языке.
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Организация, настойчиво просившая у людей пожертвования, обанкротилась
MTÜ Blessing For People была основана гражданами Украины и Литвы с целью сбора пожертвований для помощи Украине в Эстонии. Однако наладить работу не удалось, так как люди, ответственные за организацию сбора средств, были вынуждены вернуться в Украину.