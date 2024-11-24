Шон P.Diddy Комбс 22 ноября вновь предстал перед судом с ходатайством об освобождении, несмотря на то что два других судьи и апелляционный суд ранее отказали ему в этом. Тем не менее, как пишет Vulture, возможность освобождения под залог все еще остается.
Рэпер P.Diddy пытается выйти из тюрьмы, суд отказывает в освобождении под залог
Судья Арун Субраманян заявил, что вынесет решение по поводу залога на следующей неделе. Тем временем слушание раскрыло новые примеры предполагаемого недостойного поведения Комбса за решеткой. Прокуроры обвинили его в нарушении тюремных правил, заявив, что, если ему нельзя доверять в условиях заключения, тем более нельзя доверять при освобождении под залог, независимо от предложенных мер контроля.
Адвокат Комбса Марк Агнифило признал, что домашний арест в его доме на юге Флориды невозможен, так как он находится на изолированном острове. Вместо этого защита предложила трехкомнатную квартиру на Верхнем Ист-Сайде Нью-Йорка, где Комбс мог бы находиться под охраной трех сотрудников службы безопасности. План залога также включал компенсацию в размере 50 миллионов долларов, обеспеченную его недвижимостью на острове Стар-Айленд стоимостью 48 миллионов долларов.
«Чтобы условия залога были достаточными, должно быть определенное доверие к тому, что подсудимый их выполнит. А данный подсудимый неоднократно показывал, что либо не может, либо принципиально не соблюдает правила, - заявила прокурор Кристи Славик. - Проще говоря, ему нельзя доверять, так как он ясно дает понять, что не способен выполнить условия».
Славик также указала, что даже в ходе слушания адвокаты Комбса не смогли его контролировать. «Он продолжает общаться через несанкционированные каналы в тюрьме, а его адвокаты фактически позволяют ему игнорировать тюремные правила», - добавила прокурор.
Сообщается, что Комбс пытался организовывать схемы и установить контакт с потенциальными присяжными, чтобы повлиять на их мнение по делу.
Славик также возражала против попыток Комбса приуменьшить значимость видеозаписи почти десятилетней давности, на которой он нападает на свою бывшую девушку Кассандру «Кэсси» Вентура в отеле. Она упоминается в судебных материалах как первая жертва.
Агнифило, в свою очередь, утверждал, что у видео есть контекст, который не делает его доказательством склонности к насилию. «Это согласуется с нашим пониманием того, что это были взаимные, долгие, любовные, но сложные отношения, которые закончились расставанием. Это расставание не было связано с принуждением к сексу», - сказал он.
Комбс был арестован 16 сентября по многочисленным обвинениям в сексуальном насилии. Обвинения включают описание шокирующей истории насилия, охватывающей десятилетия. Рэпера обвиняют в преступном сговоре, вымогательстве, торговле людьми в сексуальных целях, мошенничестве и угрозах.
Согласно федеральным прокурорам, Комбс использовал насилие, угрозы и принуждение, чтобы заставить женщин и других окружающих его людей удовлетворять его сексуальные желания, защищать его репутацию и скрывать его поведение. Его бизнес-империя, как утверждается, использовалась для создания преступной организации.
Во время обыска в марте власти обнаружили наркотики и более 1000 бутылок детского масла и лубрикантов. Согласно обвинению, в центре событий были мужчины-секс-работники, а Комбс с помощью силы и угроз якобы принуждал своих жертв к масштабным сексуальным действиям с ними.