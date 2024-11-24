Рэпер P.Diddy пытается выйти из тюрьмы, суд отказывает в освобождении под залог

Судья Арун Субраманян заявил, что вынесет решение по поводу залога на следующей неделе. Тем временем слушание раскрыло новые примеры предполагаемого недостойного поведения Комбса за решеткой. Прокуроры обвинили его в нарушении тюремных правил, заявив, что, если ему нельзя доверять в условиях заключения, тем более нельзя доверять при освобождении под залог, независимо от предложенных мер контроля.

Адвокат Комбса Марк Агнифило признал, что домашний арест в его доме на юге Флориды невозможен, так как он находится на изолированном острове. Вместо этого защита предложила трехкомнатную квартиру на Верхнем Ист-Сайде Нью-Йорка, где Комбс мог бы находиться под охраной трех сотрудников службы безопасности. План залога также включал компенсацию в размере 50 миллионов долларов, обеспеченную его недвижимостью на острове Стар-Айленд стоимостью 48 миллионов долларов.

«Чтобы условия залога были достаточными, должно быть определенное доверие к тому, что подсудимый их выполнит. А данный подсудимый неоднократно показывал, что либо не может, либо принципиально не соблюдает правила, - заявила прокурор Кристи Славик. - Проще говоря, ему нельзя доверять, так как он ясно дает понять, что не способен выполнить условия».

Славик также указала, что даже в ходе слушания адвокаты Комбса не смогли его контролировать. «Он продолжает общаться через несанкционированные каналы в тюрьме, а его адвокаты фактически позволяют ему игнорировать тюремные правила», - добавила прокурор.