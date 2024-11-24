Картина художницы Эмили Карр, которую обнаружили в сарае и продали всего за 50 долларов, на аукционе в Торонто принесла сотни тысяч долларов. Как сообщает ArtNEWS, картина была продана на аукционе Heffel Fine Art за 349 000 канадских долларов (примерно 250 000 долларов США).
НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО ⟩ Найденная в сарае картина за 50 долларов оказалась шедевром стоимостью в сотни тысяч
Начальная оценка картины составляла от 100 000 до 200 000 долларов, однако итоговая цена превысила ожидания. С учетом дополнительных сборов окончательная сумма составила 290 000 долларов США.
Написанная в 1912 году картина изображает вырезанный из дерева тотем гризли, а также подписана самой Карр. Эмили Карр, родившаяся в 1871 году в Виктории, тесно связана с известной группой художников «Семерка» (Group of Seven), в которую входили такие мастера, как Франклин Кармайкл, Лоурен Харрис и А. Й. Джексон.
Предполагается, что картина была подарена подруге Карр, Нелл Козьер, и ее супругу в 1930-х годах. С тех пор она провисела в сарае в Хэмптоне. Пара переехала в этот район, чтобы работать управляющими большого поместья.
Картина была частью усилий Карр по созданию масштабной документации культурного наследия народов Британской Колумбии. Тотем, изображенный на картине, находился в деревне Массет на архипелаге Хайда-Гваи.
Весной картину, написанную маслом на холсте, купил американский арт-дилер Аллен Трейбиц, владелец аукционного дома Heritage Gallery Auctions в Патчоге. Он приобрел ее на распродаже в сарае в Хэмптоне, не зная о значении творчества Карр. Однако быстро понял, что работа особенная.
В интервью перед аукционом Трейбиц рассказал, что картина сразу привлекла его внимание: «Это была первая вещь, которую я увидел на распродаже. Хозяин картины умер, наследников не было, и содержимое сарая распродавали. Мне стало известно, что картина пролежала там около 90 лет».
«Ее внешний вид сразу давал понять, что это нечто особенное. Она выделялась на фоне остальных вещей в сарае и, честно говоря, среди большинства предметов, которые я там видел, - добавил он. - Я думаю, что из-за того, как картина оказалась в этом месте, о ней никто бы никогда не узнал, если бы я ее не нашел».
Трейбиц изучил картину после покупки. Подпись, дата и название, указанные Карр, значительно упростили исследование. «Я быстро провел небольшое исследование, как только снял ее с балки, и понял, что автор - значимый художник. Тогда я не осознавал, насколько она важна. Я знал, что она чего-то стоит, но не понимал ее значения и уникальности», - сказал он.
Позже Трейбиц провел дополнительные исследования, связался с Дэвидом Хеффелем из аукционного дома Heffel Fine Art. Оказалось, что картина попала в Хэмптон через друзей Карр, которым она ее подарила. Хеффел признался, что аукционный дом не знал о существовании этой картины.
«Эмили Карр - удивительный художник. Это потрясающее произведение на небольшом холсте, а то, как она изобразила тотем, делает его еще более уникальным. Такие вещи не встретишь каждый день», - сказал Трейбиц.
Вице-президент аукционного дома и аукционист аукционного дома Heffel Fine Art Роберт Хеффел рассказал, что у картины интересная история: она была обнаружена в штате Нью-Йорк, но попала обратно в Канаду. «Это давно потерянное сокровище. Эмили Карр - одна из важнейших художниц Канады. Эта работа - замечательный пример ее творчества 1912 года, когда она вернулась в Канаду из Франции. Это просто потрясающая находка», - отметил он.
Он добавил, что аукционный дом рад, что картина обрела новый дом. Покупатель - страстный коллекционер и давний клиент аукционного дома.