НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО Найденная в сарае картина за 50 долларов оказалась шедевром стоимостью в сотни тысяч

«Ее внешний вид сразу давал понять, что это нечто особенное. Она выделялась на фоне остальных вещей в сарае и, честно говоря, среди большинства предметов, которые я там видел, - добавил он. - Я думаю, что из-за того, как картина оказалась в этом месте, о ней никто бы никогда не узнал, если бы я ее не нашел».

Трейбиц изучил картину после покупки. Подпись, дата и название, указанные Карр, значительно упростили исследование. «Я быстро провел небольшое исследование, как только снял ее с балки, и понял, что автор - значимый художник. Тогда я не осознавал, насколько она важна. Я знал, что она чего-то стоит, но не понимал ее значения и уникальности», - сказал он.

Позже Трейбиц провел дополнительные исследования, связался с Дэвидом Хеффелем из аукционного дома Heffel Fine Art. Оказалось, что картина попала в Хэмптон через друзей Карр, которым она ее подарила. Хеффел признался, что аукционный дом не знал о существовании этой картины.

«Эмили Карр - удивительный художник. Это потрясающее произведение на небольшом холсте, а то, как она изобразила тотем, делает его еще более уникальным. Такие вещи не встретишь каждый день», - сказал Трейбиц.

Вице-президент аукционного дома и аукционист аукционного дома Heffel Fine Art Роберт Хеффел рассказал, что у картины интересная история: она была обнаружена в штате Нью-Йорк, но попала обратно в Канаду. «Это давно потерянное сокровище. Эмили Карр - одна из важнейших художниц Канады. Эта работа - замечательный пример ее творчества 1912 года, когда она вернулась в Канаду из Франции. Это просто потрясающая находка», - отметил он.

Он добавил, что аукционный дом рад, что картина обрела новый дом. Покупатель - страстный коллекционер и давний клиент аукционного дома.