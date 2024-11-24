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НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО Найденная в сарае картина за 50 долларов оказалась шедевром стоимостью в сотни тысяч

Перевод: Сергей Светлов
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Работа художницы Эмили Карр была куплена на распродаже за 50 долларов.
Работа художницы Эмили Карр была куплена на распродаже за 50 долларов. Фото: Chris Young/The Canadian Press via ZUMA Press/Scanpix

Картина художницы Эмили Карр, которую обнаружили в сарае и продали всего за 50 долларов, на аукционе в Торонто принесла сотни тысяч долларов. Как сообщает ArtNEWS, картина была продана на аукционе Heffel Fine Art за 349 000 канадских долларов (примерно 250 000 долларов США).

Начальная оценка картины составляла от 100 000 до 200 000 долларов, однако итоговая цена превысила ожидания. С учетом дополнительных сборов окончательная сумма составила 290 000 долларов США.

Написанная в 1912 году картина изображает вырезанный из дерева тотем гризли, а также подписана самой Карр. Эмили Карр, родившаяся в 1871 году в Виктории, тесно связана с известной группой художников «Семерка» (Group of Seven), в которую входили такие мастера, как Франклин Кармайкл, Лоурен Харрис и А. Й. Джексон.

Предполагается, что картина была подарена подруге Карр, Нелл Козьер, и ее супругу в 1930-х годах. С тех пор она провисела в сарае в Хэмптоне. Пара переехала в этот район, чтобы работать управляющими большого поместья.

Картина была частью усилий Карр по созданию масштабной документации культурного наследия народов Британской Колумбии. Тотем, изображенный на картине, находился в деревне Массет на архипелаге Хайда-Гваи.

Эта работа, написанная в 1912 году известной канадской художницей Эмили Карр, была найдена в сарае на севере штата Нью-Йорк.
Эта работа, написанная в 1912 году известной канадской художницей Эмили Карр, была найдена в сарае на севере штата Нью-Йорк. Фото: Heffel Fine Art Auction House/Repro

Весной картину, написанную маслом на холсте, купил американский арт-дилер Аллен Трейбиц, владелец аукционного дома Heritage Gallery Auctions в Патчоге. Он приобрел ее на распродаже в сарае в Хэмптоне, не зная о значении творчества Карр. Однако быстро понял, что работа особенная.

В интервью перед аукционом Трейбиц рассказал, что картина сразу привлекла его внимание: «Это была первая вещь, которую я увидел на распродаже. Хозяин картины умер, наследников не было, и содержимое сарая распродавали. Мне стало известно, что картина пролежала там около 90 лет».

«Ее внешний вид сразу давал понять, что это нечто особенное. Она выделялась на фоне остальных вещей в сарае и, честно говоря, среди большинства предметов, которые я там видел, - добавил он. - Я думаю, что из-за того, как картина оказалась в этом месте, о ней никто бы никогда не узнал, если бы я ее не нашел».

Трейбиц изучил картину после покупки. Подпись, дата и название, указанные Карр, значительно упростили исследование. «Я быстро провел небольшое исследование, как только снял ее с балки, и понял, что автор - значимый художник. Тогда я не осознавал, насколько она важна. Я знал, что она чего-то стоит, но не понимал ее значения и уникальности», - сказал он.

Позже Трейбиц провел дополнительные исследования, связался с Дэвидом Хеффелем из аукционного дома Heffel Fine Art. Оказалось, что картина попала в Хэмптон через друзей Карр, которым она ее подарила. Хеффел признался, что аукционный дом не знал о существовании этой картины.

«Эмили Карр - удивительный художник. Это потрясающее произведение на небольшом холсте, а то, как она изобразила тотем, делает его еще более уникальным. Такие вещи не встретишь каждый день», - сказал Трейбиц.

Вице-президент аукционного дома и аукционист аукционного дома Heffel Fine Art Роберт Хеффел рассказал, что у картины интересная история: она была обнаружена в штате Нью-Йорк, но попала обратно в Канаду. «Это давно потерянное сокровище. Эмили Карр - одна из важнейших художниц Канады. Эта работа - замечательный пример ее творчества 1912 года, когда она вернулась в Канаду из Франции. Это просто потрясающая находка», - отметил он.

Он добавил, что аукционный дом рад, что картина обрела новый дом. Покупатель - страстный коллекционер и давний клиент аукционного дома.

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