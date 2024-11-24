Выбранный Трампом советник по национальной безопасности призвал прекратить эскалацию в Украине

«Мы должны довести этот вопрос до ответственного завершения. Необходимо восстановить сдерживание, вернуть мир и найти способ остановить этот кризис эскалации, вместо того чтобы продолжать на него реагировать», - заявил Уолтц.

Недавно Вашингтон дал разрешение Киеву использовать американские крылатые ракеты для ударов по целям на территории России, а также согласился снабдить Украину противопехотными минами. Эти действия привели к ответу Москвы, которая предположительно применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.