Майк Уолтц, назначенный Дональдом Трампом на пост советника по национальной безопасности, в воскресенье призвал прекратить эскалацию войны между Украиной и Россией и начать переговоры между сторонами конфликта.
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Выбранный Трампом советник по национальной безопасности призвал прекратить эскалацию в Украине
«Мы должны довести этот вопрос до ответственного завершения. Необходимо восстановить сдерживание, вернуть мир и найти способ остановить этот кризис эскалации, вместо того чтобы продолжать на него реагировать», - заявил Уолтц.