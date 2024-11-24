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Выбранный Трампом советник по национальной безопасности призвал прекратить эскалацию в Украине

Перевод: Сергей Светлов
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В администрации избранного президента-республиканца Дональда Трампа Майк Уолтц займет пост советника по национальной безопасности.
В администрации избранного президента-республиканца Дональда Трампа Майк Уолтц займет пост советника по национальной безопасности. Фото: MIKE SEGAR / Reuters / Scanpix

Майк Уолтц, назначенный Дональдом Трампом на пост советника по национальной безопасности, в воскресенье призвал прекратить эскалацию войны между Украиной и Россией и начать переговоры между сторонами конфликта.

«Мы должны довести этот вопрос до ответственного завершения. Необходимо восстановить сдерживание, вернуть мир и найти способ остановить этот кризис эскалации, вместо того чтобы продолжать на него реагировать», - заявил Уолтц.

Недавно Вашингтон дал разрешение Киеву использовать американские крылатые ракеты для ударов по целям на территории России, а также согласился снабдить Украину противопехотными минами. Эти действия привели к ответу Москвы, которая предположительно применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.

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