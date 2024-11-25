МНЕНИЕ Премьер-министру пора вмешаться! Хватит издеваться над потребителем

Наши выплаты зависят от произвола политиков

Цена сетевых услуг составляет большую часть общего пакета цен на электроэнергию. Хотя клиент и здесь может выбирать различные сетевые пакеты, цены, которые устанавливают находящиеся положении монополиста сетевые компании, окончательно утверждаются каждый год решением Департамента конкуренции. Поэтому именно на них ложится ответственность за справедливое формирование цен на услуги, предлагаемые потребителю.

При введении государством налогов они во многом зависят от произвола политиков и активности лоббистов. К сожалению, среди последних есть и такие защитники, чьи «благородные взгляды» могут вместо того, чтобы принести пользу обществу, навредить ему.

Так, например, с 2010 года в Эстонии с потребителей взимался налог, который был назван «платой» – платой за возобновляемую энергию. В Законе о налогообложении такого налога нет. Поэтому, и именно в силу названия, этот налог не может быть увязан со статистическим показателем налоговой нагрузки, а значит, таким образом также искажается реальная картина налоговой нагрузки населения. Любопытно также, что этот налог выплачивается не государству, а на банковский счет государственной компании-монополиста Elering. И хотя Эстонское государство получило разрешение на оказание государственной помощи по схеме поддержки энергии из возобновляемых источников от Европейской комиссии в декабре 2017 года, по какой-то причине потребитель все равно должен платить эту плату за возобновляемую энергию из своего кармана.