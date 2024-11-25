МНЕНИЕ Премьер-министру пора вмешаться! Хватит издеваться над потребителем

Поскольку мы не сможем найти этот налог в Законе о налогообложении, он также не отражается в общей статистике налогового бремени потребителя.
Находящейся под надзором Департамента конкуренции затраты сетевых компаний на передачу электроэнергии, которые составляют значительную часть цены на электроэнергию, а также произвольно начисляемые ежемесячные платежи, навязанные компаниями энергетического сектора, при попустительстве Департамента конкуренции перешли к «свободному падению». Неспособность Департамента конкуренции обуздать деятельность энергетических компаний в области ценовой политики даже канцлера юстиции заставила погрозить департаменту пальцем.
В конце списка составных элементов, из которых формируется цена на энергию, красуется еще одно накладываемое государством бремя, которое потребитель обнаруживает в выставленном ему счете. Это НСО.
Предыдущая коалиция, пришедшая к власти в 2023 году, и, к своему удивлению, обнаружившая в бюджете зияющую огромную дыру, вопреки разумной экономической логике и рекомендациям экономистов, решила пойти по пути наименьшего сопротивления и увеличить налоговую нагрузку для всех налогоплательщиков. В результате НСО был увеличен на десять процентов по сравнению с действовавшей до сих пор ставкой – с двадцати процентов до 22 процентов.
Негативные последствия повышения налогов теперь ощущают все. Это влияет на всю экономику и население Эстонии, существенно тормозит восстановление экономики и конкурентоспособность, а также ухудшает условия жизни населения.
Давайте поучимся у наших соседей
Если раньше мы думали, что мы лучше наших южных соседей, то сейчас и Латвия, и Литва уже ощутимо опережают нас, успешно добиваясь экономических результатов, и слегка посмеиваясь над нашей беспомощностью. Это подтверждает и недавнее сравнение заработной платы и покупательной способности в странах Балтии, где Эстония находится в лучшем положении, чем ее соседи по средней брутто-зарплате, но по покупательной способности мы сильно отстаем и от Литвы, и от Латвии.