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МНЕНИЕ Премьер-министру пора вмешаться! Хватит издеваться над потребителем

Перевод: Александр Шкут
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Одним из важных факторов упадка экономики Эстонии стала бессистемная ценовая и налоговая политика правительства в отношении энергетического сектора.
Одним из важных факторов упадка экономики Эстонии стала бессистемная ценовая и налоговая политика правительства в отношении энергетического сектора. Фото: Remo Tõnismäe
  • Рост цен на энергоносители разорил все сектора экономики и подтолкнул к экономическому спаду
  • ​Налоги, которые вводит государство, зависят от произвола политиков и активности лоббистов
  • Даже канцлер юстиции погрозил Департаменту конкуренции пальцем за некомпетентность

Склонность правительства увеличивать налоговую нагрузку при проведении экономической политики и то, как это сказывается на управлении налогообложением в энергетическом секторе, влияет на условия жизни каждого из нас. Одним из важных факторов упадка эстонской экономики стала бессистемная ценовая и налоговая политика правительства в отношении энергетического сектора, пишет экономист Борис Кирт.

Рецессия, начавшаяся в Эстонии осенью 2022 года, продолжается до сих пор. Основными причинами этого стали резкий рост цен на энергоносители и высокая инфляция. Экономический спад, продолжающийся уже почти три года, нанес серьезный ущерб многим эстонским предприятиям и значительно ухудшил условия жизни населения. Ощущение бесперспективности вызвало у многих неуверенность в своем будущем.

В предшествующие правлению Каи Каллас периоды с 2021 по 2024 годы с финансами сложилась странная ситуация. Перед выборами в Рийгикогу в Партии реформ заявляли, что состояние государственных финансов Эстонии находится в наилучшем состоянии. Однако после выборов у всех округлились глаза, когда выяснилось, что в госбюджете зияет колоссальная дыра!

Во время последнего пребывания Каи Каллас на посту премьер-министра (2023–2024) деятельность правительства капитально стагнировала. Решения по стимулированию экономики практически не рассматривались в правительстве. Причиной стало то, что премьер-министру светила высокая должность в Евросоюзе и вся ее деятельность была сфокусирована ​​на достижение этой цели. То, что происходило в Эстонии, осталось на заднем плане. Вожжи были ослаблены, и вопреки многократно повторенной фразе «читайте по губам – налоги не вырастут», налоги выросли до такой степени, что у некоторых буквально перехватило дыхание. После этого стали приниматься решения, которые перевернули с ног на голову всю существовавшую до тех пор экономическую логику.

Как формируется цена на электроэнергию?

Поскольку одним из основных источников экономического спада стал резкий рост цен на энергоносители, который оказал разрушительное воздействие на все отрасли экономики, мы и рассмотрим именно связанную с энергетическим сектором экономическую политику.

Доля эстонского энергетического сектора в нашей экономике составляет примерно три-пять процентов валового внутреннего продукта (ВВП). Тем не менее влияние производства и потребления электроэнергии на нашу экономику значительно больше. Ведь от электроэнергии зависят все отрасли экономики, представленные в государстве, и именно поэтому она оказывает существенное влияние на благосостояние и дальнейшее развитие всей страны. С одной стороны, важно, чтобы в государстве была обеспечена надежность обеспечения электроэнергией, с другой стороны, важно, чтобы цена электроэнергии, по которой потребитель будет покупать электроэнергию, была такой, чтобы могла стимулировать деятельность эстонских компаний, обеспечивала повышение их конкурентоспособности и улучшение условий жизни населения.

Элементы, формирующие цену на электроэнергию, можно разделить на три. Одна часть связана конкретно с производством электроэнергии и составляет 27 процентов от общего ценового пакета. Подавляющая часть денег, уплачиваемых за электроэнергию, – 43 процента – уходит на сетевые сборы, связанные с передачей электроэнергии. Всего тридцать процентов тратится на государственные налоги, из которых плата за возобновляемые источники энергии составляет девять процентов, а акциз вместе с НСО составляет 21 процент.

С одной стороны, важно, чтобы в государстве была обеспечена надежность обеспечения электроэнергией, с другой стороны, важно, чтобы цена электроэнергии, по которой потребитель будет покупать электроэнергию, была такой, чтобы могла стимулировать деятельность эстонских компаний, обеспечивала повышение их конкурентоспособности и улучшение условий жизни населения

Цена на электроэнергию формируется на бирже и зависит от взаимодействия многих факторов. На бирже цена на электроэнергию зависит от соотношения спроса и предложения, от того, какие источники в настоящее время используются для производства электроэнергии, погодных условий для производства ветровой и солнечной энергии, текущего состояния оборудования энергоснабжения (например, от работ по техническому обслуживанию) и, наконец, от цен на ископаемое топливо, нефть и газ. Здесь в определенном смысле сказать свое слово при оптимизации своих расходов может и потребитель – эту свободу выбора ему обеспечивают различные пакеты электроэнергии, предлагаемые энергокомпаниями.

Наши выплаты зависят от произвола политиков

Цена сетевых услуг составляет большую часть общего пакета цен на электроэнергию. Хотя клиент и здесь может выбирать различные сетевые пакеты, цены, которые устанавливают находящиеся положении монополиста сетевые компании, окончательно утверждаются каждый год решением Департамента конкуренции. Поэтому именно на них ложится ответственность за справедливое формирование цен на услуги, предлагаемые потребителю.

При введении государством налогов они во многом зависят от произвола политиков и активности лоббистов. К сожалению, среди последних есть и такие защитники, чьи «благородные взгляды» могут вместо того, чтобы принести пользу обществу, навредить ему.

Так, например, с 2010 года в Эстонии с потребителей взимался налог, который был назван «платой» – платой за возобновляемую энергию. В Законе о налогообложении такого налога нет. Поэтому, и именно в силу названия, этот налог не может быть увязан со статистическим показателем налоговой нагрузки, а значит, таким образом также искажается реальная картина налоговой нагрузки населения. Любопытно также, что этот налог выплачивается не государству, а на банковский счет государственной компании-монополиста Elering. И хотя Эстонское государство получило разрешение на оказание государственной помощи по схеме поддержки энергии из возобновляемых источников от Европейской комиссии в декабре 2017 года, по какой-то причине потребитель все равно должен платить эту плату за возобновляемую энергию из своего кармана.

Плата за возобновляемую энергию изменяется по произволу политиков, без какой-либо логики. Если во время пребывания Юри Ратаса на посту премьер-министра в 2018 году плата за возобновляемую энергию составляла 0,89 цента/кВтч (без НСО), то правительство Кая Каллас умудрилось в 2023 году поднять ее до уровня, который превысил все предыдущие, поскольку плата за возобновляемую энергия была установлена ​​на уровне 1,24 цента/кВтч. В этом году плата за возобновляемую энергию все-таки немного снизилась и теперь составляет 1,05 цента/кВтч.

Введение государственного налога или акциза на электроэнергию оправдывают тем, будто бы это такой налог, за счет которого будет финансироваться природоохранная деятельность. К сожалению, это сильно напоминает введенный в 1994 году топливный акциз, первоначальная идея которого заключалась в том, что все суммы, полученные от топливного акциза, будут направлены на дорожное строительство. Однако позже об этом «забыли». Деньги, полученные от топливного акциза, смешались с другими налоговыми поступлениями в общем котле и потеряли свое первоначальное назначение.

Плохое состояние бюджета вынудило правительство Каи Каллас повысить акциз на электроэнергию. И если в начале этого года ставка акциза еще оставалась на уровне 0,1 цента/кВтч, то с 1 марта ставка акциза на электроэнергию была установлена на уровне 0,145 цента/кВтч.

Государство не прекращает увеличивать нагрузку

И, наконец, еще один налог, налагаемый на потребителя – это ежемесячная плата. Это тоже еще один налог, и за это потребитель не получает никаких услуг. И этот налог тоже собирает не государство, он поступает непосредственно компании энергетического сектора. Хотя ранее введение этого налога оправдывали тем, что ежемесячная плата покрывает расходы, связанные с поддержанием и обновлением сетевого соединения, включая обслуживание и обновление линий и подстанций, после того, как выяснилось, что все эти операции подробно описаны в Законе о рынке электроэнергии (ELTS) как элементы ценообразования, необходимость сбора ежемесячной платы стали оправдывать различной выдуманной деятельностью, такие как измерение количества электроэнергии, управление и передача (Elektrilevi); поддержка информационных систем, обслуживание клиентов и выставление счетов (Enefit).

Поскольку мы не сможем найти этот налог в Законе о налогообложении, он также не отражается в общей статистике налогового бремени потребителя.

Находящейся под надзором Департамента конкуренции затраты сетевых компаний на передачу электроэнергии, которые составляют значительную часть цены на электроэнергию, а также произвольно начисляемые ежемесячные платежи, навязанные компаниями энергетического сектора, при попустительстве Департамента конкуренции перешли к «свободному падению». Неспособность Департамента конкуренции обуздать деятельность энергетических компаний в области ценовой политики даже канцлера юстиции заставила погрозить департаменту пальцем.

В конце списка составных элементов, из которых формируется цена на энергию, красуется еще одно накладываемое государством бремя, которое потребитель обнаруживает в выставленном ему счете. Это НСО.

Предыдущая коалиция, пришедшая к власти в 2023 году, и, к своему удивлению, обнаружившая в бюджете зияющую огромную дыру, вопреки разумной экономической логике и рекомендациям экономистов, решила пойти по пути наименьшего сопротивления и увеличить налоговую нагрузку для всех налогоплательщиков. В результате НСО был увеличен на десять процентов по сравнению с действовавшей до сих пор ставкой – с двадцати процентов до 22 процентов.

Негативные последствия повышения налогов теперь ощущают все. Это влияет на всю экономику и население Эстонии, существенно тормозит восстановление экономики и конкурентоспособность, а также ухудшает условия жизни населения.

Давайте поучимся у наших соседей

Если раньше мы думали, что мы лучше наших южных соседей, то сейчас и Латвия, и Литва уже ощутимо опережают нас, успешно добиваясь экономических результатов, и слегка посмеиваясь над нашей беспомощностью. Это подтверждает и недавнее сравнение заработной платы и покупательной способности в странах Балтии, где Эстония находится в лучшем положении, чем ее соседи по средней брутто-зарплате, но по покупательной способности мы сильно отстаем и от Литвы, и от Латвии.

Причина все та же – обрушившееся на нас «стихийное бедствие» в лице правящей коалиции, деятельность которой, полностью противоречащая предвыборным обещаниям, привела нас к долгосрочному экономическому кризису.

Поэтому было бы разумно поучиться у других стран и посмотреть, как они ведут себя в этой ситуации. Вот, например, правительство Германии подготовило пакет экономического роста, в котором, среди прочего, обозначены три основные цели, связанные с энергетическим сектором: обеспечение наиболее выгодной цены на электроэнергию, снижение налога на электроэнергию и заморозка сетевых сборов.

Ослепленные требованием о минимальном допустимом дефиците бюджета, установленным Европейским Союзом, согласно которому бюджетный дефицит государства-члена не должен превышать трех процентов его валового внутреннего продукта (ВВП), они пытаются сделать все, чтобы угодить европейским чиновникам.

Пришло время развернуться на месте и перестать мучать потребителей бесконечным налоговым марафоном. Эстонскую экономику можно вернуть на верные рельсы при разумном налогообложении в энергетическом секторе

Теперь для этой цели та же коалиция во главе с новым премьер-министром Кристеном Михалом предприняла еще один, совершенно нелогичный с экономической точки зрения шаг, и повысила НСО до 24 процентов. Благодаря этому решению мы вскоре будем догонять «пятерку самых богатых стран» с самым высоким НСО в Европейском союзе.

По мнению правителей, это двухпроцентное повышение НСО представляет собой налог на безопасность. Повышение налогов, введенное под названием расходов на оборону, оправдывается тем, что это поможет повысить подготовленность Эстонии к войне. К сожалению, это не так. Хотя повышение налога и называется налогом на безопасность, но на самом деле относительно скромная часть этого налога пойдет на государственную оборону.

Реальная природа этого так называемого налога на безопасность была ярко описана Андрусом Каарельсоном в статье Postimees от 18 октября.

«Правительство Эстонии соберет в общей сложности 2,5 миллиарда евро в течение следующих четырех лет с помощью пакета повышения налогов, называемого «налогом на безопасность», бюджет Министерства обороны за это время увеличится на 659 миллионов евро, то есть на 27 процентов. Эти цифры записаны в стратегии государственного бюджета. Основная цель повышения налогов совершенно иная: собранные с его помощью деньги в значительной степени пойдут на то, чтобы центральная власть продолжала жить не по средствам».

С 1 февраля 2025 года энергосистема будет отключена от энергосистемы России. Хотя у государственных учреждений были годы на подготовку, в Elering внезапно обнаружили, что это снова хороший повод ввести новый налог. Разумеется, сумму этого налога должна определять и собирать сама компания Elering.

Однако на этот раз повезло, и нам всем повезло, что здравый смысл возобладал – идея нового налога была похоронена в зачаточном состоянии, и народ едва избежал введения нового налога в феврале.

Давайте закончим налоговый марафон

В завершение темы хотелось бы также привести выразительное заявление Игоря Грязина (Õhtuleht 15.10.2024) об энергетической политике правительства.

«Энергетика – это чисто государственное дело. Свободная рыночная часть цены на электроэнергию составляет около 30–50 процентов. Все остальное – деньги, выжатые у потребителя государством: сетевая плата (но сетями толком никто не занимается), плата за возобновляемые источники энергии (загадочный налог на «зеленую энергетику»), акциз – просто классика, произвольный государственный налог и столь же произвольный НСО. Как это связано с интересами потребителей? Никак, потому что государство они не интересуют».

Склонность правительства увеличивать налоговую нагрузку при проведении экономической политики и то, как это сказывается на управлении налогообложением в энергетическом секторе, влияет на условия жизни каждого из нас. Одним из важных факторов упадка эстонской экономики стала бессистемная ценовая и налоговая политика правительства в отношении энергетического сектора.

За свою долгую и сложную историю эстонский народ оказался достаточно закаленным, выносливый и стойким. В сложной ситуации первых лет независимости люди были готовы есть даже картофельные очистки. «Но однажды вспыхнет гнев!»

Пришло время развернуться на месте и перестать мучать потребителей бесконечным налоговым марафоном. Эстонскую экономику можно вернуть на верные (стандарта Rail Baltic?) рельсы при разумном налогообложении в энергетическом секторе. Людям необходимо вернуть уверенность в своем будущем, а компании – вдохновить на дальнейшее развитие.

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