Вблизи аэропорта Вильнюса грузовой самолет упал на жилой дом и загорелся

«Грузовой самолет потерпел крушение вблизи аэропорта Вильнюса», — пишет агентство.

#PILNE: W pobliżu Wilna doszło do katastrofy samolotu. Maszyna należąca do firmy DHL spadła na dwukondygnacyjny budynek mieszkalny przy ulicy Žirnių w stolicy Litwy i zapaliła się. Wstępne informacje podają, że na pokładzie znajdowały się cztery osoby: dwóch pilotów i dwóch… pic.twitter.com/JUHrtIleFd — Remiza.pl (@remizacompl) November 25, 2024

По данным портала FlightAware, борт направлялся в Вильнюс из Лейпцига.

Как сообщил представитель городского аэропорта Марюс Зелянюс в эфире национального радио LRT, грузовой самолет упал на двухэтажный жилой дом.

«Согласно предварительной информации, на борту были два пилота и два сотрудника компании», — указал Зелянюс.

Одного пилота спасли, данных о судьбе других находившихся на борту людей пока нет.

Из дома, на который рухнул самолет эвакуировали 12 человек. По предварительным данным, никто из них не пострадал.

Взрывы в логистических центрах DHL в Европе

На протяжении последних недель международные СМИ несколько раз сообщали о взрывах в логистических центрах DHL в Европе. Западные разведслужбы подозревают, что эти происшествия могут быть связаны с активностью российских спецслужб.