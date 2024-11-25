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Вблизи аэропорта Вильнюса грузовой самолет упал на жилой дом и загорелся

Редактор: rus.postimees.ee
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Самолет DHL идет на взлет в аэропорту Лейпцига.
Самолет DHL идет на взлет в аэропорту Лейпцига. Фото: Jan Woitas

Грузовой самолет немецкого логистического оператора DHL разбился в Литве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя полиции.

«Грузовой самолет потерпел крушение вблизи аэропорта Вильнюса», — пишет агентство.

По данным портала FlightAware, борт направлялся в Вильнюс из Лейпцига.

Как сообщил представитель городского аэропорта Марюс Зелянюс в эфире национального радио LRT, грузовой самолет упал на двухэтажный жилой дом.

«Согласно предварительной информации, на борту были два пилота и два сотрудника компании», — указал Зелянюс.

Одного пилота спасли, данных о судьбе других находившихся на борту людей пока нет.

Из дома, на который рухнул самолет эвакуировали 12 человек. По предварительным данным, никто из них не пострадал.

Взрывы в логистических центрах DHL в Европе

На протяжении последних недель международные СМИ несколько раз сообщали о взрывах в логистических центрах DHL в Европе. Западные разведслужбы подозревают, что эти происшествия могут быть связаны с активностью российских спецслужб.

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