Грузовой самолет компании DHL, направлявшийся из Германии в столицу Литвы, разбился сегодня рано утром недалеко от Вильнюсского аэропорта.
Видео ⟩ Вблизи аэропорта Вильнюса грузовой самолет упал рядом с жилым домом и загорелся
Авария произошла около 5.30 утра, самолет упал в районе Лиепкальнис в Вильнюсе, сообщают Yle и Reuters. Литовская служба спасения была оповещена о происшествии в 5.31 утра.
По данным LRT, один человек погиб и двое получили ранения. По данным LRT, погибший и все пострадавшие были членами экипажа, находившегося на борту самолета.
По предварительной информации, на борту находилось четыре человека. «Один человек погиб, трое доставлены в больницу - такова первоначальная информация», - сообщила BNS рано утром пресс-секретарь спасательной службы Вида Шмигельскене.
«Все жители дома, в котором упал самолет, живы», - сообщили в правительственном Центре управления кризисными ситуациями.
По словам мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, то, что самолет пролетал мимо жилого дома и упал во дворе, было чрезвычайно удачным стечением обстоятельств. «Все 12 жителей дома спасены и эвакуированы», - сказал Бенкунскас в интервью LRT.
По данным FlightRadar24, самолет совершил разворот, готовясь к посадке к северу от аэропорта, и упал в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы.
Компания DHL Group пока никак не прокомментировала происшествие. Потерпевший крушение самолет находился под управлением авиакомпании Swiftair, которая также пока не комментирует происшествие. Это был 31-летний самолет Boeing 737.
На месте происшествия работают пожарные машины и спасатели Вильнюса.
Работа аэропорта в настоящее время не нарушена, написал Вильнюсский аэропорт в Facebook рано утром. Однако некоторые рейсы могут быть задержаны, а один рейс в Ригу отменен, сообщает LRT.
#PILNE: W pobliżu Wilna doszło do katastrofy samolotu. Maszyna należąca do firmy DHL spadła na dwukondygnacyjny budynek mieszkalny przy ulicy Žirnių w stolicy Litwy i zapaliła się. Wstępne informacje podają, że na pokładzie znajdowały się cztery osoby: dwóch pilotów i dwóch… pic.twitter.com/JUHrtIleFd— Remiza.pl (@remizacompl) November 25, 2024
Причина аварии или возможные повреждения пока не ясны. Самолет направлялся в столицу Литвы из города Лейпциг. LRT указывает на техническую неисправность.
По данным литовской газеты Kauno Diena, самолет врезался в здание. На первых фотографиях, сделанных газетой вблизи места происшествия, видны огонь, пламя и облако дыма.
LRT также сообщило, что все жители Вильнюса получили на свои мобильные телефоны текстовое сообщение о том, что в целях безопасности им следует пока избегать района Лиепкалнис.
Инцидент, вероятно, произошел из-за технической или человеческой ошибки, сказал на пресс-конференции начальник полиции Литвы Арунас Паулаускас. «Самолет приземлился и не доехал до взлетно-посадочной полосы, таковы факты», - сказал Паулаускас.
Он добавил, что нельзя исключать и терроризм. «Это одна из версий крушения, которая будет расследована и проверена. Предстоит большая работа. На сбор доказательств может уйти неделя, быстрых ответов не будет», - сказал Паулаускас.
Взрывы в логистических центрах DHL в Европе
На протяжении последних недель международные СМИ несколько раз сообщали о взрывах в логистических центрах DHL в Европе. Западные разведслужбы подозревают, что эти происшествия могут быть связаны с активностью российских спецслужб.