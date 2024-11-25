Видео Вблизи аэропорта Вильнюса грузовой самолет упал рядом с жилым домом и загорелся

Авария произошла около 5.30 утра, самолет упал в районе Лиепкальнис в Вильнюсе, сообщают Yle и Reuters. Литовская служба спасения была оповещена о происшествии в 5.31 утра.

По данным LRT, один человек погиб и двое получили ранения. По данным LRT, погибший и все пострадавшие были членами экипажа, находившегося на борту самолета.

По предварительной информации, на борту находилось четыре человека. «Один человек погиб, трое доставлены в больницу - такова первоначальная информация», - сообщила BNS рано утром пресс-секретарь спасательной службы Вида Шмигельскене.

«Все жители дома, в котором упал самолет, живы», - сообщили в правительственном Центре управления кризисными ситуациями.

По словам мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, то, что самолет пролетал мимо жилого дома и упал во дворе, было чрезвычайно удачным стечением обстоятельств. «Все 12 жителей дома спасены и эвакуированы», - сказал Бенкунскас в интервью LRT.

По данным FlightRadar24, самолет совершил разворот, готовясь к посадке к северу от аэропорта, и упал в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы.

Компания DHL Group пока никак не прокомментировала происшествие. Потерпевший крушение самолет находился под управлением авиакомпании Swiftair, которая также пока не комментирует происшествие. Это был 31-летний самолет Boeing 737.

На месте происшествия работают пожарные машины и спасатели Вильнюса.