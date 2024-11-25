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Видео Вблизи аэропорта Вильнюса грузовой самолет упал рядом с жилым домом и загорелся

Редактор: rus.postimees.ee
Обновлено 25 ноября 2024, 11:21
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Грузовой самолет компании DHL, направлявшийся из Германии в столицу Литвы, разбился сегодня рано утром недалеко от Вильнюсского аэропорта.

Авария произошла около 5.30 утра, самолет упал в районе Лиепкальнис в Вильнюсе, сообщают Yle и Reuters. Литовская служба спасения была оповещена о происшествии в 5.31 утра.

По данным LRT, один человек погиб и двое получили ранения. По данным LRT, погибший и все пострадавшие были членами экипажа, находившегося на борту самолета.

По предварительной информации, на борту находилось четыре человека. «Один человек погиб, трое доставлены в больницу - такова первоначальная информация», - сообщила BNS рано утром пресс-секретарь спасательной службы Вида Шмигельскене.

«Все жители дома, в котором упал самолет, живы», - сообщили в правительственном Центре управления кризисными ситуациями.

По словам мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, то, что самолет пролетал мимо жилого дома и упал во дворе, было чрезвычайно удачным стечением обстоятельств. «Все 12 жителей дома спасены и эвакуированы», - сказал Бенкунскас в интервью LRT.

По данным FlightRadar24, самолет совершил разворот, готовясь к посадке к северу от аэропорта, и упал в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы.

Компания DHL Group пока никак не прокомментировала происшествие. Потерпевший крушение самолет находился под управлением авиакомпании Swiftair, которая также пока не комментирует происшествие. Это был 31-летний самолет Boeing 737.

На месте происшествия работают пожарные машины и спасатели Вильнюса.

Работа аэропорта в настоящее время не нарушена, написал Вильнюсский аэропорт в Facebook рано утром. Однако некоторые рейсы могут быть задержаны, а один рейс в Ригу отменен, сообщает LRT.

Причина аварии или возможные повреждения пока не ясны. Самолет направлялся в столицу Литвы из города Лейпциг. LRT указывает на техническую неисправность.

По данным литовской газеты Kauno Diena, самолет врезался в здание. На первых фотографиях, сделанных газетой вблизи места происшествия, видны огонь, пламя и облако дыма.

LRT также сообщило, что все жители Вильнюса получили на свои мобильные телефоны текстовое сообщение о том, что в целях безопасности им следует пока избегать района Лиепкалнис.

Инцидент, вероятно, произошел из-за технической или человеческой ошибки, сказал на пресс-конференции начальник полиции Литвы Арунас Паулаускас. «Самолет приземлился и не доехал до взлетно-посадочной полосы, таковы факты», - сказал Паулаускас.

Он добавил, что нельзя исключать и терроризм. «Это одна из версий крушения, которая будет расследована и проверена. Предстоит большая работа. На сбор доказательств может уйти неделя, быстрых ответов не будет», - сказал Паулаускас.

Взрывы в логистических центрах DHL в Европе

На протяжении последних недель международные СМИ несколько раз сообщали о взрывах в логистических центрах DHL в Европе. Западные разведслужбы подозревают, что эти происшествия могут быть связаны с активностью российских спецслужб.

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