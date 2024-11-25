В Эстонии средняя зарплата выросла до 1959 евро

«Если рассматривать тенденцию изменения зарплат, то сейчас рост зарплат по-прежнему более медленный, чем в 2023 году», — отметила аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк.

Средняя месячная брутто-зарплата и ее изменения, I квартал 2023 – III квартал 2024

Год Квартал Средняя месячная брутто-зарплата, евро Изменение по сравнению с тем же периодом прошлого года, % 2023 I 1741 13,3 II 1872 12,4 III 1812 10,4 IV 1904 9,7 2024 I 1894 8,8 II 2007 7,2 III 1959 8,1

Средняя заработная плата в семи сферах деятельности выше средней по стране

Саагпакк пояснила, что средняя месячная брутто-зарплата в третьем квартале текущего года была наиболее высокой в ​​сферах информации и связи (3506 евро), финансовой и страховой деятельности (3068 евро), а также в сфере электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования (2540 евро).

Наиболее низкой средняя месячная брутто-зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (1285 евро), в сфере предоставления прочих видов услуг (1311 евро) и в сфере операций с недвижимостью (1366 евро).

«По сравнению с тем же периодом прошлого года больше всего зарплата выросла в сфере здравоохранения и социальных услуг (10,6%), а также в сфере образования (9,6%)», – сказала она.

Больше всего зарплата выросла на Хийумаа – на 10,7% по сравнению с третьим кварталом 2023 года