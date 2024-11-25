По данным Департамента статистики, в третьем квартале 2024 года средняя месячная брутто-зарплата составила 1959 евро, что на 8,1% выше, чем в это же время в прошлом году. Медианная зарплата в третьем квартале составила 1620 евро, а в том же квартале 2023 года она составляла 1500 евро.
В Эстонии средняя зарплата выросла до 1959 евро
«Если рассматривать тенденцию изменения зарплат, то сейчас рост зарплат по-прежнему более медленный, чем в 2023 году», — отметила аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк.
Средняя месячная брутто-зарплата и ее изменения, I квартал 2023 – III квартал 2024
Год
Квартал
Средняя месячная брутто-зарплата, евро
Изменение по сравнению с тем же периодом прошлого года, %
2023
I
1741
13,3
II
1872
12,4
III
1812
10,4
IV
1904
9,7
2024
I
1894
8,8
II
2007
7,2
III
1959
8,1
Средняя заработная плата в семи сферах деятельности выше средней по стране
Саагпакк пояснила, что средняя месячная брутто-зарплата в третьем квартале текущего года была наиболее высокой в сферах информации и связи (3506 евро), финансовой и страховой деятельности (3068 евро), а также в сфере электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования (2540 евро).
Наиболее низкой средняя месячная брутто-зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (1285 евро), в сфере предоставления прочих видов услуг (1311 евро) и в сфере операций с недвижимостью (1366 евро).
«По сравнению с тем же периодом прошлого года больше всего зарплата выросла в сфере здравоохранения и социальных услуг (10,6%), а также в сфере образования (9,6%)», – сказала она.
Больше всего зарплата выросла на Хийумаа – на 10,7% по сравнению с третьим кварталом 2023 года
Средняя месячная брутто-зарплата была самой высокой в Таллинне (2307 евро), в Харьюмаа (включая Таллинн, 2200 евро) и в Тарту (1962 евро). Самой низкой в третьем квартале этого года зарплата была в Валгамаа (1452 евро), Вырумаа (1477 евро) и Ляэнемаа (1485 евро).
«Степень роста заработной платы варьируется от уезда к уезду, но по сравнению с тем же периодом прошлого года сейчас заработная плата больше всего выросла на Хийумаа (10,7%), в Тартумаа (9,7%) и Ида-Вирумаа (9,1%)», – сказала аналитик.
Медианная зарплата – это показатель брутто-зарплаты, меньше и больше которого зарабатывает равное количество людей. В третьем квартале 2024 года медианная зарплата составила 1620 евро. Наиболее высокой медианная зарплата была в Таллинне (1900 евро), за ним следовали Харьюмаа (включая Таллинн, 1821 евро) и Тартумаа (1661 евро). Самой низкой медианная зарплата была в Вырумаа (1252 евро), Валгамаа (1271 евро) и Ида-Вирумаа (1272 евро).
Начиная с первого квартала 2023 года Департамент статистики использует для публикации средней зарплаты данные регистра трудовой занятости Налогово-таможенного департамента и данные деклараций о подоходном и социальном налоге. Учитывались лица, работающие на основании как трудового договора, Закона о публичной службе*, так и договора о службе.
* За исключением работников сферы управления Министерства обороны и Министерства внутренних дел