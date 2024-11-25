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В Эстонии средняя зарплата выросла до 1959 евро

Редактор: rus.postimees.ee
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Зарплата. Фото иллюстративное.
Зарплата. Фото иллюстративное. Фото: Irina Shatilova/Shutterstock

По данным Департамента статистики, в третьем квартале 2024 года средняя месячная брутто-зарплата составила 1959 евро, что на 8,1% выше, чем в это же время в прошлом году. Медианная зарплата в третьем квартале составила 1620 евро, а в том же квартале 2023 года она составляла 1500 евро.

«Если рассматривать тенденцию изменения зарплат, то сейчас рост зарплат по-прежнему более медленный, чем в 2023 году», — отметила аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк.

Средняя месячная брутто-зарплата и ее изменения, I квартал 2023 – III квартал 2024

Год

Квартал

Средняя месячная брутто-зарплата, евро

Изменение по сравнению с тем же периодом прошлого года, %

2023

I

1741

13,3

 

II

1872

12,4

 

III

1812

10,4

 

IV

1904

9,7

2024

I

1894

8,8

 

II

2007

7,2

 

III

1959

8,1

Средняя заработная плата в семи сферах деятельности выше средней по стране

Саагпакк пояснила, что средняя месячная брутто-зарплата в третьем квартале текущего года была наиболее высокой в ​​сферах информации и связи (3506 евро), финансовой и страховой деятельности (3068 евро), а также в сфере электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования (2540 евро).

Наиболее низкой средняя месячная брутто-зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (1285 евро), в сфере предоставления прочих видов услуг (1311 евро) и в сфере операций с недвижимостью (1366 евро).

«По сравнению с тем же периодом прошлого года больше всего зарплата выросла в сфере здравоохранения и социальных услуг (10,6%), а также в сфере образования (9,6%)», – сказала она.

Больше всего зарплата выросла на Хийумаа – на 10,7% по сравнению с третьим кварталом 2023 года

Средняя месячная брутто-зарплата была самой высокой в ​​Таллинне (2307 евро), в Харьюмаа (включая Таллинн, 2200 евро) и в Тарту (1962 евро). Самой низкой в третьем квартале этого года зарплата была в Валгамаа (1452 евро), Вырумаа (1477 евро) и Ляэнемаа (1485 евро).

«Степень роста заработной платы варьируется от уезда к уезду, но по сравнению с тем же периодом прошлого года сейчас заработная плата больше всего выросла на Хийумаа (10,7%), в Тартумаа (9,7%) и Ида-Вирумаа (9,1%)», – сказала аналитик.

Медианная зарплата – это показатель брутто-зарплаты, меньше и больше которого зарабатывает равное количество людей. В третьем квартале 2024 года медианная зарплата составила 1620 евро. Наиболее высокой медианная зарплата была в ​​Таллинне (1900 евро), за ним следовали Харьюмаа (включая Таллинн, 1821 евро) и Тартумаа (1661 евро). Самой низкой медианная зарплата была в Вырумаа (1252 евро), Валгамаа (1271 евро) и Ида-Вирумаа (1272 евро).

Начиная с первого квартала 2023 года Департамент статистики использует для публикации средней зарплаты данные регистра трудовой занятости Налогово-таможенного департамента и данные деклараций о подоходном и социальном налоге. Учитывались лица, работающие на основании как трудового договора, Закона о публичной службе*, так и договора о службе.

* За исключением работников сферы управления Министерства обороны и Министерства внутренних дел

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