Руководитель Realiseerimiskeskus: время самых дешевых товаров прошло

«Может сложиться впечатление, что нашими клиентами являются те, кто ищет самое дешевое, но мы считаем, что время, когда нужно было продавать самые-самые дешевые товары, чтобы привлечь покупателей, в Эстонии прошло», - сказал он, комментируя рыночные тренды. По мнению Ээрманна, эстонский покупатель готов платить разумную цену за качественный и хороший продукт.

Товары поступают в Realiseerimiskeskus напрямую, что позволяет сэкономить, поскольку отсутствует посредник в виде оптового продавца. «Наши товары поступают с заводского конвейера прямо на полки, что, в свою очередь, позволяет нам удерживать цены на более низком уровне», - пояснил Ээрманн, добавив, что цены на продукты питания находятся под особым контролем - за ними тщательно следят, чтобы они оставались ниже, чем в крупных розничных сетях.