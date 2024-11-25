Какая боль! В напряженнейшем четвертьфинале наши шпажистки были вынуждены уступить олимпийским медалисткам

Сборная Эстонии в составе Катрины Лехис, Нелли Дифферт, Юлии Беляевой и Ирины Эмбрих, выигравшая стартовый этап в Фуджейре, начала второй турнир серии КМ против Израиля, который они обыграли со счетом 34:33. Причем перед предпоследним туром они находились в минимально проигрышной позиции, и победу сборной Эстонии обеспечила победа Лехис над Дар Хехт в мини-матче со счетом 5:2. Последний мини-матч Беляева проиграла со счетом 5:6, но этого хватило для победы.

В четвертьфинале эстонок ожидала Франция, которая в первом туре уверенно обыграла Швецию (45:33). Из команды, завоевавшей серебро на летних Олимпийских играх, на этот раз в соревнованиях участвовала только Александра Луи-Мари.

В первом мини-матче благодаря победе Лехис (4:2) Эстония стала лидировать, но после мини-матча Беляевой-Луи-Мари (5:4) ситуация изменилась. Проигрышная позиция усиливалась до тех пор, пока не начался мини-матч между Лехис и Луи-Мари. Эстонка победила со счетом 6:3 и Эстония начала лидировать на один балл.

В шестом мини-матче позиция Эстонии усилилась (20:16), потому что Беляева выиграла мини-матч 5:2. Дифферт и Лехис, вышедшие на дорожку следующими, свели успех на нет, но перед последним мини-матчем Эстония лидировала на одно очко. Но в решающем матче Беляева проиграла Лорен Ремби со счетом 3:5, из-за чего Франция выиграла матч со счетом 27:26.

Если женские командные соревнования прошли неудачно, то накануне все же для радости поводы имелись, ведь на пьедестал почета поднялись и Лехис, занявшая второе место, и Дифферт, проигравшая в полуфинале.