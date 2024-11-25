Спасатели, недовольные планом ввести в график их дежурств сокращенные смены и передавшие своему руководству соответствующую петицию, намерены провести 26 ноября перед Министерством социальных дел предупредительный пикет, пишет Rus.ERR.
Спасатели проведут перед Министерством социальных дел предупредительный пикет
Проведением пикета спасатели хотят обратить внимание на ухудшение условий их труда и неприемлемость такого решения, сообщила пресс-служба Центрального союза профсоюзов.
Пикет будет предварять четырехстороннюю встречу, на которой представители профсоюза работников сферы спасения, профсоюза госслужащих и служащих самоуправлений, Министерства социальных дел и Спасательного департамента обсудят план включать дважды в месяц в графики дежурств спасателей сокращенные 12-часовые смены.
На прошлой неделе служащие Спасательного департамента передали своему руководству петицию, в которой указали на то, что план изменить условия труда сократит их и без того низкие доходы.
Сейчас спасатели работают в сменах по 24 часа, и, по их оценке, план руководства включать в график дежурств два раза в месяц 12-часовые смены сократит их доход и не поможет решить проблему нехватки ресурсов.