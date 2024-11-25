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Спасатели проведут перед Министерством социальных дел предупредительный пикет

Редактор: rus.postimees.ee
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Верхняя одежда и экипировка спасателей.
Верхняя одежда и экипировка спасателей. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Спасатели, недовольные планом ввести в график их дежурств сокращенные смены и передавшие своему руководству соответствующую петицию, намерены провести 26 ноября перед Министерством социальных дел предупредительный пикет, пишет Rus.ERR.

Проведением пикета спасатели хотят обратить внимание на ухудшение условий их труда и неприемлемость такого решения, сообщила пресс-служба Центрального союза профсоюзов.

Пикет будет предварять четырехстороннюю встречу, на которой представители профсоюза работников сферы спасения, профсоюза госслужащих и служащих самоуправлений, Министерства социальных дел и Спасательного департамента обсудят план включать дважды в месяц в графики дежурств спасателей сокращенные 12-часовые смены.

На прошлой неделе служащие Спасательного департамента передали своему руководству петицию, в которой указали на то, что план изменить условия труда сократит их и без того низкие доходы.

Сейчас спасатели работают в сменах по 24 часа, и, по их оценке, план руководства включать в график дежурств два раза в месяц 12-часовые смены сократит их доход и не поможет решить проблему нехватки ресурсов.

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