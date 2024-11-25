Невероятно! Эстонские спортсмены возвращаются с соревнований с четырьмя медалями и двумя национальными рекордами!

Великолепные выступления эстонцев начались уже в квалификации: лучница Таллиннской школы стрельбы из лука Татьяна Татарлы и воспитанница Тюриской школы стрельбы из лука Лизелль Яэтма установили новые рекорды Эстонии!

Светлана Татарлы соревновалась в классах длинного и традиционного лука, которые на этот раз были объединены с мужским классом из-за низкого участия стрелков-женщин, и заняла в квалификации второе место среди 21 стрелка с результатом 478 очков. Предыдущий рекорд – 437 очков – был установлен этой весной Юлле Келл.

Лизелль Яэтма, участвовавшая в соревнованиях с блочным луком, установила новый рекорд Эстонии в 595 очков, что стало вторым рекордом Яэтма в ноябре. Результат - на два очка выше ее предыдущего рекорда в 593 балла, установленного неделю назад в Люксембурге, на втором этапе КМ в закрытых помещениях.

В дуэльных поединках сразу четыре эстонских лучника вышли в борьбу за золото.

Светлана Татарлы, которая во всех поединках выступала с соперниками-мужчинами, дошла до золотого матчкА, в котором ее соперником стал самый успешный латвийский лучник Кристапс Новадс, занявший первое место в квалификации с 492 очками. В крайне напряженном и сбалансированном матче счет стал 5:5, что означало перестрелку одной стрелой. Оба лучника выпустили свои стрелы в восьмерку, но по итогам замеров победу присудили латышу 6:5.

Робин Яэтма в классе блочного лука среди мужчин одержал уверенную победу среди 21 конкурента. Он набрал в дуэлях 149 очков из 150. И в матче за золото со счетом 150:144 опередил литовца Йонаса Григаравичюса. Лучший результат конкурентов составил 147 очков.

Лизелль Яэтма в конкуренции среди восьми женщин завоевала золотую медаль. В матче за золото она обыграла польку Сандру Янковску со счетом 146:142.

Еще один лучник Таллиннской школы стрельбы из лука Прийт Танвел дошел до матча за золото, но был вынужден признать превосходство Паулюса Поциуса (Литва) 4:6.