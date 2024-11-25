ФОТО Благодаря бдительности волонтеров удалось пресечь браконьерский вылов форели

Мартин Томингас, главный инспектор по охране окружающей среды Ярваского, Пярнуского и Вильяндиского регионального отделения департамента, пояснил, что Департамент окружающей среды возбудил дело о правонарушении в отношении одного человека. «Поскольку дело все еще находится на ранней стадии, на данный момент невозможно предоставить больше информации», - сказал он.

Однако он подтвердил, что случай имел место на реке Ваху в Ярвамаа. Выехавшие на место инспекторы Департамента окружающей среды обнаружили в припаркованном у реки фургоне, среди прочего, несколько лопат, емкость для сбора рыбы и рыболовную сеть, которые были взяты на хранение в качестве вещественных доказательств. Также в реке были обнаружены две жаберные сети, в которых в общей сложности находились три радужные форели. Вся рыба оказалась жизнеспособной и была выпущена обратно в реку.