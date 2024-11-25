Департамент окружающей среды благодарит волонтеров-защитников природы, которые сообщили властям о браконьерстве на реке Ваху в Ярвамаа.
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ФОТО ⟩ Благодаря бдительности волонтеров удалось пресечь браконьерский вылов форели
Мартин Томингас, главный инспектор по охране окружающей среды Ярваского, Пярнуского и Вильяндиского регионального отделения департамента, пояснил, что Департамент окружающей среды возбудил дело о правонарушении в отношении одного человека. «Поскольку дело все еще находится на ранней стадии, на данный момент невозможно предоставить больше информации», - сказал он.