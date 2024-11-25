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Галерея В Ласнамяэ построят уникальный центр, где каждый сможет дать своим старым вещам новую жизнь

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Фото статьи
Фото: Управа Таллинна.

В Ласнамяэ начнется масштабное строительство уникального центра цикличной экономики, деятельность которого будет гораздо шире, чем просто прием отходов. 

В центре цикличной экономики Ласнамяэ помимо приема отходов также будут доступны услуги ремонтных мастерских, учебные классы и помещения для реализации вещей, направленных на повторное использование. Под руководством опытных специалистов жители Ласнамяэ, да и других районов города смогут отремонтировать свои вещи или переделать их, использовав привезенные на станцию материалы.

Также в рамках этого проекта в Ласнамяэ появится еще одна большая парковая зона. Судя по фотографиям будущих помещений, здание еще и украсит городское пространство.

Архитектор - Урмо Метс (Kolm Koma Arhitektid). Застройщиком является OÜ Fund Ehitus. Стоимость объекта, который будет готов уже через 13 месяцев, 7 888 890 евро.

С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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