Три города в Эстонии окрасят в оранжевый цвет, чтобы привлечь внимание к скрытой проблеме

Сегодня отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, установленный ООН в 1999 году. Согласно статистике, 41% женщин Эстонии сталкивался с насилием в близких отношениях, хотя число тех, кто обращается за помощью, в последние годы сократилось. Поэтому важно продолжать говорить об этой проблеме открыто, предоставлять информацию и предлагать помощь как жертвам, так и всем, кто хочет поддержать их.

«В оранжевый окрашено действительно много домов. Их сложно не заметить. Насилия тоже много, хотя его может быть сложнее заметить. Мы делаем это, чтобы жертвы знали: помощь есть. А посторонние понимали, что их дело - поддержать и помогать. Это касается всех нас. Спасибо всем, кто участвует! Не оставайтесь равнодушными!» - призвала Керсти Кальюлайд.

Помимо оранжевых домов, сегодня в Таллинне в сотрудничестве фонда Керсти Кальюлайд и Эстонской художественной академии открылась выставка «Не оставайтесь равнодушными». Молодые художники нашли в себе смелость и способность выразить глубокие эмоции, связанные с насилием в близких отношениях, посредством искусства.

«Мы приглашаем всех горожан и гостей столицы посетить рыночную площадь у театра Estonia и площадь Вабадузе, где различные произведения искусства побуждают к размышлениям и совместному участию в создании перемен», - добавила Керсти Кальюлайд.

Пярнуская филармония. Фото: Mailiis Ollino

Здания в Эстонии, окрашенные в оранжевый

В Таллинне: здание Таллиннского горсобрания, площадь Вабадузе, виадук Хааберсти, дом Эстляндского рыцарства, торговый центр T1, главное здание Telia, Novira Plaza, Arter, Skyon, Mainor Ülemiste, цифровой экран TalTech, Betsson Group, Певческое поле, Суперминистерство, EBS, Телебашня, садовый домик Ротерманни.

В Тарту: театр и концертный зал «Ванемуйне», главное здание Тартуского университета и Тартуская обсерватория, мост Каарсильд, мост Раху, виадук Ляэнеринги.

В Пярну: театр «Эндла», Пярнуская филармония.

Тарту. Фото: Timo Arbeiter

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