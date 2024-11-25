Россия открыла санаторий для военных преступников рядом с границей Эстонии

Губернатор Ленобласти РФ Дрозденко общается с жителями региона, мобилизованными на войну с Украиной, сентябрь 2022 года. В ноябре 2024 года тот же чиновник рассказал о создании санатория в Сланцах, где военные преступники смогут лечиться до шести месяцев «в зависимости от состояния здоровья».

Фото: Telegram-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко