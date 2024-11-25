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Россия открыла санаторий для военных преступников рядом с границей Эстонии

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Губернатор Ленобласти РФ Дрозденко общается с жителями региона, мобилизованными на войну с Украиной, сентябрь 2022 года. В ноябре 2024 года тот же чиновник рассказал о создании санатория в Сланцах, где военные преступники смогут лечиться до шести месяцев «в зависимости от состояния здоровья».
Губернатор Ленобласти РФ Дрозденко общается с жителями региона, мобилизованными на войну с Украиной, сентябрь 2022 года. В ноябре 2024 года тот же чиновник рассказал о создании санатория в Сланцах, где военные преступники смогут лечиться до шести месяцев «в зависимости от состояния здоровья». Фото: Telegram-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко

На равном удалении от Нарвы и от Ильинского женского скита Пюхтицкого монастыря открыт санаторий для участников агрессивной войны РФ с Украиной. Об этом сообщили власти граничащего с Эстонией региона РФ.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который до сих пор не включен в санкционные списки ЕС, сообщил о начале работы санатория для участников военнйо агрессии РФ против Украины. Поправлять здоровье военные преступники будут в непосредственной близости от Эстонии.

«Открыли в Сланцах санаторий для участников СВО (так в РФ называют агрессивную войну против Украины - прим.ред.). Здесь одновременно могут проходить реабилитацию 30 защитников (по нормам международного права участники военной агрессии РФ в Украине являются военными преступниками - прим.ред.), продолжительность проживания - до полугода в зависимости от состояния здоровья», - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

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