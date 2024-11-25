На равном удалении от Нарвы и от Ильинского женского скита Пюхтицкого монастыря открыт санаторий для участников агрессивной войны РФ с Украиной. Об этом сообщили власти граничащего с Эстонией региона РФ.
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Россия открыла санаторий для военных преступников рядом с границей Эстонии
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который до сих пор не включен в санкционные списки ЕС, сообщил о начале работы санатория для участников военнйо агрессии РФ против Украины. Поправлять здоровье военные преступники будут в непосредственной близости от Эстонии.