Департамент транспорта добавит новые вопросы в теоретическую часть экзамена по вождению

Новые вопросы будут добавляться постепенно, а это значит, что каждую неделю в тестах будет заменяться около четверти ранее использованных вопросов. Помимо добавления новых вопросов, будут отслеживаться и ежедневные уровни успешности экзаменуемых.

К рассмотрению новых вопросов Департамент транспорта привлек специалистов в области дорожного права, безопасности дорожного движения и организации дорожного движения. Большой вклад в улучшение ситуации внесла и рабочая группа, в которую вошли представители Эстонского союза автошкол, Эстонского союза инструкторов дорожного движения, Министерства климата и Департамента полиции и погранохраны.

Кроме того, были привлечены преподаватели вождения моторно-транспортных средств, составители тестовых тетрадей по теории дорожного движения и юристы по вопросам дорожного движения.

«В ходе совместных встреч мы получили много ценных отзывов от рабочей группы, которые мы учли при переформулировании вопросов и ответов. В ходе этой работы мы упростили формулировки и сократили предложения», - рассказала руководитель экзаменационного отдела Департамента транспорта Аве Смирнов.

Кроме того, свой вклад внесли Силы обороны Эстонии, пообещавшие протестировать новые вопросы в своих учебных группах.

«Работа с вопросами экзамена по теории продолжается, так как мы поставили перед собой цель постоянно менять их в тестах и ​​начинать создавать новые вопросы на постоянной основе. Мы благодарим всех членов рабочей группы и людей, выполнявших тесты, и желаем успехов кандидатам-водителям на теоретических экзаменах», - добавила Смирнов.